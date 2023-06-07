Özgür Özel, CNN TÜRK'e konuştu: Kurultay için tarih verdi... Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CNN TÜRK'e yaptığı değerlendirmeleri Dicle Canova aktardı:

Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'a "Bu dönem tarafsız yönetirseniz biz de size karşı bir sonraki dönemde aday çıkarmayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Bunu Özgür Özel'e sordum

Özgür Özel bugüne kadar muhalefet partilerine karşı adaletsiz davranılan konuları madde madde dökeceğiz. 30 maddelik çalışma yaptıklarını ifade etti. Tüm muhalefetin rızasının alınacağını söyledi. Numan Kurtulmuş seçildikten sonra kendisine vereceğiz. Tek beklentimiz adil davranması şeklinde mesajı oldu.

Bakanlar için de ne yapacaklarını dikkatle takip edip ona göre pozisyon alacağız dedi.

CHP'NİN KURULTAY TAKVİMİ

Özel, 15 Ekim'e kadar il ilçe kongreleri tamamlanacak. Son il kongresi bittikten sonra 1 ay içinde büyük kurultayın toplanması bekleniyor ama bunu beklemeyeceğiz, kasım ayını bulmayacak, dedi. Takvimin belirlenmesi için parti meclisinin 30 Eylül veya 1 Ekim'de toplanarak kurultayın mümkünse 15 ekim değilse sonraki hafta sonunda toplanması yönünde karar alacaklarının altını çizdi.

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Hem tüzük değişikliği hem seçimli kurultay aynı dönemde yapılacak diyerek herhangi bir olağanüstü kurultay arayışı olmayacağının altını çizdi. Kasım ayını beklemeyeceğiz, ekim sonunda kurultayı yapacağız, dedi.

KILIÇDAROĞLU BIRAKACAK MI?

Henüz bir karar verilmiş değil. Kendi kararını kendi verecek. 1 ay içinde bir değerlendirme yapacaktır. Kurultaya kadar partisinin başında durmaya devam edecektir.