Emin Akbaşoğlu'ndan asgari ücret, memur ve emekli maaşı açıklaması... 'İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak'

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" dedi.

İşte Akbaşoğlu'nun CNN TÜRK canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar...

(TBMM Başkanlığı) Üçüncü turda Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak seçilecek. Sayın Devlet Bahçeli geçici Meclis Başkanı'mız olmuştu. Muhtemelen bu akşam devir teslim töreni olacak.

"TEMMUZ AYINDA YASALAŞTIĞINA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

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Anayasa, adalet gibi komisyonların kurulmuş olmasına şahitlik etmiş olacağız. Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz. Acil olan bu hususlar dışında seçim beyannamemizde neleri vaat etti isek bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Aciliyeti olanlara öncelik vereceğiz. Aile ve gençlik bankasından bahsetmiştik, yerli ve milli gazla dışarı vereceğimiz paralar cebimizde kalacak.

Emeklilerimizden sorular geliyor, kapsam içinde miyim diye. Bütününü kapsayacak şekilde olacak. İşçi, memurlarımız ve bütün emeklilerimizi kapsayan süreçlerle ilgili öncelikli olacak. Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz ön görülüyor. Araya bayram tatili girecek. 9 günlük bayram tatili var.

Sosyal içerikli kalemler var ama toplumun bütün kesimlerine dokunacağımız aile ve gençlik bankası var. Ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edeceği düzenlemeyi ihtiva eden, gençlerimizin istihdamını sağlayacak. Temmuz'da asgari ücret ve memurlarla ilgili çalışmalarımız.

Doğal gazın ücretsiz kullanımını taahhüt etmiştik, vatandaşlarımız bunun gerçekleştiğini gördü. Gençlerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında, her hanenin geliri olabileceği sosyal güvenlik şemsiyesini tesis etme ufkunu da kanun tekliflerimizi Meclis'e getireceğiz.

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI? YASAL DÜZENLEMELER NE ZAMAN GELİR?

Başkanlık Divanı oluşturulmasıyla komisyonların sayıları belirlenecek ve oluşturulmuş olacak. Hemen akabinde Çalışma ve Maliye Bakanlığı'mızın teknik yönde çalışmalar söz konusu.

Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyonun oranının nazara alınması söz konusu. Malumunuz biz buraya refah payını da ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıtılacak.

Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir.

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Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.

Tabi bu konuda Haziran ayının enflasyonunun da ortaya çıkması gerekiyor. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını beraber değerlendirmemiz gerekiyor.

Yasal süreçler kendi silsilesi içinde takip edilecek ve insanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak bu manada. Alım gücü esastır, biz bu konuda bütün toplum kesimlerimizin alım gücünü artıracak, çalışanlarımızı memnun edecek bir yaklaşımı hep beraber 1 ay içerisinde görmüş olacağız.

FAHİŞ KİRAYA HAPİS DÜZENLEMESİ

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Bu konuyla ilgili zaten daha önceki dönemde 27'inci dönemde yapılan bir yasal düzenleme söz konusu. Ve Temmuz ayına kadar da %25 ile bu kira artırımlarını belirleyen bir düzenleme söz konusu.

Özellikle iş davalarında, kira davalarında mahkemelerin iş yükünü azaltmaya ve tarafları rızalarıyla belirli bir noktada buluşturmaya, aralarında arabulucu marifetiyle neticelendirmeye ilişkin yaklaşım söz konusuydu. Bu çerçevede tabi ki Adalet Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Bunun yansımalarını Meclis'te göreceğiz.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması var. Vakti geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.