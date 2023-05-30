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Özgür Özel: CHP Grup Başkanlığına adayım

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#CHP#Özgür Özel#TBMM
Özgür Özel: CHP Grup Başkanlığına adayım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni dönemde CHP Grup Başkanlığı görevine aday olduğunu söyledi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de milletvekili kayıtlarını yaptırdı.

ÖZEL: HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİYASET YAPACAĞIMIZI KİMSE DÜŞÜNMESİN

Özel, zorlu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin iktidarda olacağı ümidiyle ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Milletimizin vermiş olduğu her karara saygılıyız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi kapalı grup toplantısında seçimimizi yapacağız. Daha sonra da 28'inci dönem faaliyetlerine başlayacak. Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden" dedi.

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Özel, yeni dönemde, CHP Grup Başkanlığı görevine aday olduğunu belirtti.

AKÇAY: MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Bu seçim süreciyle birlikte, yeni bir siyaset anlayışıyla, 'Türkiye Yüzyılı' siyasetini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Meclis Başkanlığı seçimini takiben Meclis çalışmalarına başlayacağız. Türkiye üzerine yapılmak istenen bütün olumsuz algı faaliyetlerine rağmen aziz milletimiz, demokrasiye ve milli iradeye ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını her seçimde olduğu gibi bu seçimde daha fazla ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

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#CHP#Özgür Özel#TBMM

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