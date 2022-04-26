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Özgülgün, Ata Koleji’nde öğrencilerle buluştu

#Eğitim#Ata Koleji#Okul
Özgülgün, Ata Koleji’nde öğrencilerle buluştu

Oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, dün Beşiktaş’taki Ata Koleji öğrencileriyle bir araya geldi.

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‘Uykusu Kaçan Pijama’ kitabı dahil 21 çocuk kitabına imza atan Özgülgün, miniklere gösteri eşliğinde hikaye anlattı ve kitaplarını imzaladı. Miniklerin dikkatle Özgülgün’ü dinlediği etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ata Koleji Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu da eşlik etti.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ata Koleji Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu, “Biz Ata Koleji olarak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerini önemsiyoruz. Bu süreci de desteklemek için bu tür etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Özgür Bey’e de katılımları ve katkıları için çok teşekkür ederiz” dedi.

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Özgür Özgülgün ise, “Çocukları temsilen yüz oldum ve bu durum da beni çok mutlu etti. Onlarla olmak beni her zaman çok mutlu etti. Onları kendime arkadaş, dost olarak görüyorum. Arkadaşlarım ve dostlarım dediğimde daha çok mutlu oluyorlar. Karşılıklı iletişim halinde oluyoruz ve ben de onlardan enerji alıyorum. Aynı enerjiyi ben de onlara verdiğimi düşünüyorum” diye konuştu. Minik öğrenciler de etkinliği eğlenceli bulduklarını ifade etti.

Özgülgün, Ata Koleji’nde öğrencilerle buluştu


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#Eğitim#Ata Koleji#Okul

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