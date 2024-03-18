Özel’den İYİ Parti’ye: Eski dosttan düşman olmaz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk olarak Osmaniye’deki seçim ofisinde partililerle buluştu. Özel konuşmasında özetle şunları söyledi: “Osmaniye’de 1010 vatandaşımızı kaybettik. Osmaniye’ye tüm Türkiye ile birlikte bir söz verildi. Tayyip Bey çıktı dedi ki; ‘Türkiye’de 650 bin konuta ihtiyaç var. Bu konutları 1 yıl içinde yapacağız.’ Dedik ki, ‘Sen 1 yılda bunları yapmazsın.’ 1 ay sonra ‘319 bin konut yapacağım’ dedi. Şu ana kadar Türkiye’de 45 bin 900 konut teslim etti. Yüzde 7. 100 depremzedenin 93’üne verdiği sözü tutmadı. 6 Şubat’ın üstünden 1 yıldan fazla geçti. Osmaniye’de konut ihtiyacı 20 bin 502.

HATAY’LA AYNI DURUM

Kaç konut teslim ettiler? Bin 976, yüzde 9.6. Osmaniye’de 10 kişiden 1’i içeride, 9’u dışarıda. Peki Hatay’a diyordun ki, ‘Bak Hatay oyu bana vermedin, hizmet almadın, mahzun kaldın.’ Hatay’ı geçmiş seçim için cezalandırıp gerçek seçim için tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu. Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı’nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil, 1000 kişi vefat etti. Hatay’ın 25’te 1’i kadar binaya ihtiyaç var. 25 bin konut vereceksin ama Hatay’da durum neyse, Osmaniye’de de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay’ı da kandırmış, Osmaniye’yi de kandırmış.”

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METHİYELER DÜZÜYORDU

Özel, daha sonra Adana’nın Ceyhan ilçesinde ‘Halk Buluşması’ programına katıldı. Özel, buradaki konuşmasında da sosyal demokratların yanı sıra İYİ Partililerin de oyuna ihtiyaç duyduklarını söyledi: “Eski dosttan düşman olmaz. Tayyip Bey ittifak ortağına hem de yabancı değil, Necmettin Erbakan Hoca’nın oğluna 9 ay önce methiyeler düzüyordu, ittifak yapıyordu, elini kaldırıyordu. Şimdi Yeniden Refah Partisi ittifak dışına çıktı. Şimdi, ‘Cambaz, ip cambazı, gölgemde yürüyor’ diyor. Tayyip Bey, kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi. Bugün oyu ona verirsen senden iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin, FETÖ’cüsün, zübüksün, cambazsın.”

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KİRALAR 1 YILDA 100’DE 100 ARTTI

Özgür Özel, CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na da katıldı. Konut fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle konuştu: “TÜİK, şubat ayı enflasyonunu yüzde 4.53 ilan etti. Bu rakam, 115 ülkenin yıllık enflasyonundan daha fazla. Türkiye genelinde kiralar 1 yılda yüzde 100 arttı. Adana’da ortalama ev kirası 10 bin TL oldu. Emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin TL. Eskiden memurlar, işçiler, hele ki karı-koca çalışıyorsa 3-5, bilemedin 10 yıl sonra ev almaya kalkarlardı. Bugün alınabilecek en basit ev 3 milyon TL. 3 milyon TL konut kredisi çekmek için 10 yıl boyunca ayda tam 100 bin TL ödemek lazım. Böyle bir durumda ne çalışanların ne işçilerin ne de bir başkasının ev sahibi olması mümkün değil.”

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BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN

CHP Lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’deki programın sırasında “Sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omuzu incinmiş, kolu incinmiş. Buradan, memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum” dedi.