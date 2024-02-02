Özel’den ittifak çıkışı: Seçmen değişmedi

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Eskişehir’de partisinin düzenlediği ‘Yerel Yönetim Çalıştayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:. “Türkiye İttifakı ya da şehirlerin kendi ittifakları sözü var, bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. Yani ittifak yaptığımız partilerde bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var. Bizi buraya getiren seçmen değişmedi, yeni seçmen var. 14 Mayıs’ta, 28 Mayıs’ta üçte ikisinden fazlası bizimle birlikte oy kullandılar. Aynı adaylarda birleştik. Genç, yeni seçmenden yana bir sıkıntımız yok.

ŞEHRİNİ SEVENLER

O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene ‘İyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin’ dedirtmek lazım ve bir bütün olarak bir Türkiye İttifakını örmek lazım bunun için. Türkiye İttifakı kimlerden oluşuyor sorusuna verilecek cevap siyasi partilerden oluşmuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir eden, liyakate ödül verenlerden, sonuçta şehrini, kendini sevenlerden oluşuyor. Belki gelecek sefer bir başka siyasi partiye oy verebilir ama bu seçimde kararı işte israftan yana değil, yolsuzluktan yana değil, aksine bunu ortadan kaldıranlardan hizmeti bize sunanlardan yana oluyor demek lazım.”

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TAM RAHATA ERMİŞKEN

Çalıştayın koordinatörlüğünü yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yeniden aday olmamasına bir gönderme olarak değerlendirilen, “Tam rahata ereceğim derken baktım ki yeni bir görev daha yüklediler” sözleri ise çalıştaya katılanları gülümsetti. Büyükerşen, “Benim şansım diye saydığım şu, hepinizin kullandığı sürdürülebilirlik var ya ben o bakımdan Allah’ın çok şanslı kullarından birisiyim. Çünkü kamuda yaptığım bütün görevlerde sürdürülebilirlik şansını bana verdi. Uzun oldu. Yani dönemlerimin biri bitmeden biri başladı. Biri bitmeden biri başladı, yılları buldu. Dolayısıyla projeler de birbirini takip etti” diye konuştu.

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CHP ANKARA’DA ‘ERKEK SİLUETİ’ TARTIŞILIYOR

Adaylarının tamamını bugün açıklamaya hazırlanan CHP’de, Ankara’da ortaya çıkan “erkek silueti” sıkıntıya yol açtı. Ankara’da şu ana kadar belediye başkan adayları açıklanan 14 ilçede de erkekler aday gösterildi. CHP İzmir’de 9, İstanbul’da da şu ana kadar açıkladığı adaylar arasında 2 kadına yer verdi. İstanbul’da bugün açıklanacak listede en az 2 kadın adayın daha yer alabileceğinden söz ediliyor. CHP’nin bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında ise Ankara’nın kalan 11 ilçesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.

ÇANKAYA’DA ADAY YARIŞI

Bugünkü MYK ve PM toplantılarında, Çankaya’nın dışında Keçiören, Altındağ ve Sincan gibi kritik ilçe adayları da kesinleştirilecek.

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- AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Turgut Altınok’un seçim çevresi olması nedeniyle gözlerin çevrildiği Keçiören için eski milletvekili Yıldırım Kaya’nın adı geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise bu ilçe için milliyetçi-muhafazakâr bir isim istediği belirtiliyor.

- Yavaş’ın yine AK Parti’nin güçlü olduğu Altındağ’da ülkücü kökenli bir isim istediği konuşuluyor.

- Ankara’da asıl yarış ise çok sayıda adayın bulunduğu Çankaya’da yaşanıyor. Küçük bir olasılık da olsa, aday krizi yaşanan Çankaya’nın bir sonraki toplantıya kalabileceğinden söz ediliyor. Kulislerde, CHP Lideri Özel’in Çankaya adayı için PM’den yetki isteyebileceği konuşuluyor.