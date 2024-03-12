Özel ve İmamoğlu’ndan birlikte açılış

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CHP Lideri Özgür Özel, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Küçükçekmece Ayamama Kaynarca ve Gürpınar Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni’ne katıldı. Küçükçekmece, Başakşehir ve Beylikdüzü’nde yaşanan su taşkınlarına son vermek için planlanan projenin töreninde Özgür Özel özetle şunları söyledi:

İSRAİL İLE TİCARETİ BİTİRİN

“Siz bir yandan Filistin’de yaşananlara gözyaşı dökeceksiniz. Bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin, siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail ile Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak. Daha dün akşam saatlerinde Türkiye’den çimento, gübre taşıyan gemiler ayrıldı ki, gübre dediğinizin aslında patlayıcı yapımında da kullanılabilen bir madde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. İğneden ipliğe kargo gemileri ayrıldı.

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EMEKLİYE PARA YOK TAYYİP BEY’E OY YOK

Özgür Özel, Çatalca ve Silivri mitinglerinde de vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a emekliler üzerinden yüklenen Özel, “Yandaş müteahhide para var, emekliye para yok. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. O zaman madem emekliye para yok, 31 Mart’ta da Tayyip beye oy yok” dedi.

Silivri Mitingi’nde de CHP’nin reklamlarını yayınlamayan TRT’yi hedef alan Özel “Günü gelecek, o genel müdür de, bu talimatı veren de AKP’nin televizyonuymuş gibi devletin televizyonunu kullanan da, kullandırtan da bunun hesabını verecek.” diye konuştu.

İŞSİZLİK DEMEK UMUTSUZLUK DEMEK

Özel dün açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili olarak da “Rakamlar pandemiden beri en yüksek rakam. Geniş tabanlı işsizlik yüzde 25’e yakın. Gençlerde rakam yüzde 35’e yaklaşıyor. Genç işsizliği demek umutsuzluk demek. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşayan gençlerin, dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması demek. Gerçek beka sorunu 4 gençten 3’ünün zihninde bavulları toplamış olması demek” dedi.

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İMAMOĞLU: BİR GÜNÜMÜZLE YARIŞAMAZLAR

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yaptığı konuşmada, “Bütün kötülükleri hayatımızdan uzaklaştıracak bir ramazan diliyorum” diyerek şöyle devam etti: “Bir günümüzle bile yarışamazlar. O kadar açılış gerçekleştirdik. Bu açılışların içinde kamu banka ve kuruluşların 1 lira bile katkısı yok. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. 5 yılda tam 57 milyar liralık yatırımla İstanbul’un en büyük altyapı yatırımını yaşattık İSKİ’ye. Bu yatırımlarla Mehmet Akif, Atatürk, Başakşehir Masko bölgesini bu kötü görüntüsünden kurtacağız.”

KURUM’A KENT LOKANTASI SİTEMİ

İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la arasındaki ‘kent lokantası’ tartışmasını da “O, milyonlarca insanın gelip yararlandığı, Kent Lokantası’nın önünde kuyruğa girdiği; öğrencisinden emeklisine, işçisinden emekçisine hepsinden özür dileyene kadar bunu dile getireceğim. Öyle dil sürçmesi yok, özür dileyecek” sözleriyle sürdürdü.