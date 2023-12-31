Özel ve Akşener’den Sinan Ateş paylaşımı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel X’den yaptığı paylaşımda özetle “365 gündür bu korkunç cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana kadar bu suikastı unutturmayacağız” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından “Sinan Ateş’i kaybedeli tam bir yıl oldu” diyerek özetle şunları ifade etti: “Yönetim boşluğu her türlü hukuksuzluğa alan açmış. Yani meydan boş kalınca hüküm de çakallara kalmış. Ama şunu hiç kimse unutmasın ki; çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır.”