Özel: Babaevi kapısı açık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah ilk olarak İstanbul Kartal’daki Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ile Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri’nin toplu açılış törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başka bir halk buluşmasında olduğunu ifade eden Özel, yurtla 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için adım attıklarını söyledi. Bugüne kadar belediyelerinin Türkiye genelinde 64 yurt açtığını belirten Özel, “31 Mart’tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı müjdeliyorum” diye konuştu.

Daha sonra Edirne’nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde partisinin düzenlediği mitinglere katılan Özel, özetle şunları söyledi: “Özellikle çiftçilerin derdi boyunu aşmış durumda. Tarım alanları en çok ipotek edilen 5’inci il Edirne. Burada her 4 tapudan biri bankalar tarafından ipotek edilmiş. Emeklilerin çok önemli kısmı 10 bin lira alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde, 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira yani kaba taslak hesapla bugün 26 bin lira olması gerekirdi.

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KAVGA EDECEĞİM

Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor. Her gün bir iftira, bir hakaret. Dönüyor her mala zam yapıyor, dönüyor dem, dem, dem deyip kavga etmeye çalışıyor. Ama ona söyledim, ‘Çok istiyorsan seninle kavga edeceğim’ dedim. Ama kimlik siyaseti üzerinden değil, onun belirlediği çatışma alanlarından değil, ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim.

KAPILAR ARDINA KADAR AÇIK

CHP babaevidir. Herkes babaevine doğar, sonra ileride kimi bizim gibi babaevinde kalır, kimi başka yere gider. Ama herkes bilir ki ‘Bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, zorda kalırsam, baba ocağının çayı kaynamaktadır, çorbası sıcaktır, bacası tütmektedir. Şimdi gün o gündür, kim ki dara düşmüştür, babaevinin kapıları ardına kadar açıktır, buyursunlar gelsinler. Babaevinin tapusu kimsede değildir. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

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EKREM BAŞKAN BENİ ARADI...

TELE1 TV’de gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel şunları kaydetti: “Geçen gün Ekrem başkan beni aradı, ‘Tunç Soyer beni arayarak birlikte çalışmak istediğini söyledi. İzmir’de çalışıyor, bir mahsuru olur mu’ dedi. ‘Bir mahsuru olmaz, İzmir’de de çalışacak inşallah’ dedim. İstanbul’da kapılar açık, gelebilir. İzmir’de Tunç başkandan beklenen Cemil başkan için çalışmasıdır. İzmir’de de üstüne düşeni yapması gerekir, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliği ile bağdaşmaz.”

BİRBİRLERİNE BENZEDİLER

-ÖZGÜR Özel “Karşımızda korkuyu, öfkeyi, kaygıyı örgütlemeye çalışan bir iktidar var” diyerek şöyle devam etti: “AK Parti, MHP birbirine sarılmış, her geçen gün birbirine benziyor. Küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. Bir de gitmişler Hizbullah’ın avukatlarına, domuz bağcılara, kadınları sokak hayvanları gibi ‘bekar kadınları sahiplendirmek lazım’ diyenlere HÜDAPAR’cılara sarılmışlar. Bir tarafta korkunun ittifakı var. Bir tarafta umudun ittifakı var. Bizim ittifakımızda elbette aslan sosyal demokratlar var. Yalnız değiliz. Yakasında güneş olan ya da gönlünde güneş olan, gözü pırıl pırıl olan milliyetçi demokratlar var. Muhafazakâr demokratlar var. Kürt-Türk ayırmıyoruz. Laz-Çerkez ayırmıyoruz. Baktığımız tek şey yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi varsa omuz omuzayız, kol kolayız.”