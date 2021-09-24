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Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket

#Van#Toplu Taşıma#Otobüs
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket

VAN Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi. Hastanede de bekleyen Avar, Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince görevinin başına döndü.

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 numaralı Edremit- TOKİ otobüsünde seyahat eden Fahrettin Adıyan, aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Salih Avar ise aracı durdurup, yolcunun yanına giderek, kalp masajı yaptı. Avar, daha sonra tekrar direksiyon başına geçip, güzergahından çıkarak, hastane yoluna girdi. Yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne giden şoför, Adıyan'ı sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Avar, Fahrettin Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince yeniden görevinin başına döndü.

'İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM'

Yaşananları anlatan Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi, bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi 'Ben sağlıkçıyım' deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, 'Siz hastayla ilgilenin, ben de hastaneye görüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" diye konuştu.

Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket

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#Van#Toplu Taşıma#Otobüs