Otellerin özel konukları: Günler sonra sıcak yemek

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Depremin ilk günlerinde Antalya’ya gelip otellere yerleşen afetzedelerin büyük çoğunluğu evleri yıkılmayan ancak ağır hasar alan aileler. Aslında İçişleri Bakanlığı’nın ilk talimatına göre; Antalya’ya, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır illerinde ikamet eden afetzedelerin gönderilmesi planlanmıştı. Ancak geçici konaklama planlamasına dahil olan otellerde 10 farklı ilden afetzedeler bulunuyor. Bu durumun asıl nedeni afetzedelerin büyük bölümünün kendi imkânlarıyla Antalya’ya gelmiş olması.

LOJMANLAR DA DEVREDE

Depremzedeler için Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Muratpaşa ve Konyaaltı başta olmak üzere 19 ilçenin tamamındaki otellerle ilgili oda tahsisi çalışması yapılmış durumda. Afetzedelere kapılarını açan otellerin büyük bölümü 3-4-5 yıldızlı. Bazı oteller sadece turistler için ayrılan odaları değil, personel lojmanlarını da bu iş için kullanıyor. İlerleyen günlerde şu an kapalı olan otellerin de sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

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TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Otele yerleşenlerin sadece barınma değil kişisel ve sağlık ihtiyaçları da karşılanıyor. Kalınan otel yarım pansiyon (oda-kahvaltı) şeklinde hizmet verse dahi depremzedelere 3 öğün yemek veriliyor. Ayrıca bazı oteller vatandaşlardan gelen yardımların toplandığı özel depolar oluşturmuş durumda. Toplanan bu yardımlar da afetzedelerin ihtiyaçlarına göre dağıtılıyor. Çocukların yoğun şekilde bulunduğu tesislere ayrıca pedagog görevlendirmesi yapılıyor.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Peki, afetzedeler için otelde yaşam nasıl başlıyor, nasıl sürüyor? AFAD, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle hangi afetzedenin hangi otel tarafından kabul edileceğini belirliyor. Bu belirlemeyi de afetzedenin genel durumuna (Çocuklu, engelli, yaşlı, hasta) göre yapıyor. Otelin belirlenmesinin hemen ardından afetzede için “Afetzede Kayıt ve Yerleştirme” formu hazırlanıyor. Bu formla otele başvuru yapanlar kendileri için ayrılan odalara yerleştiriliyor.

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ODA SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Hürriyet’e konuşan Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin “Afetzedelere tahsis edilen oda ve yatak sayısını artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece oteller değil, yurtlarımız da bu iş için ayrıldı” dedi.

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DEPREMZEDE GİBİ GELİP JAKUZİ SORDULAR

Antalya merkezdeki 3 otelinin kapılarını afetzedelere açan Halil Canpolat, depremden hemen sonra başlayan süreci şöyle anlatıyor: “Şu anda 150 afetzedeyi ağırlıyoruz. Barınma ve yiyecek ihtiyaçları eksiksiz biçimde karşılanıyor. Kişisel ihtiyaçlar ve sağlık hizmetiyle ilgili de kamu kurumları gerekeni yapıyor. Tabii bu durum ne kadar devam edecek, bundan sonrası için nasıl planlama yapılacak bunu biz de bilmiyoruz. Ama biz kendimizi nisan ayına kadar hazırladık. Zaman zaman afetzedeler için sağlanan bu imkânı suistimal etmeye çalışan insanlarla da karşılaştık. Özellikle depremin ilk günlerinde elinde hiçbir evrak olmadan otele gelip kendini depremzede olarak tanıtanlar oldu. Biz yine kapılarımızı açtık ama jakuzi sorup, odalardaki yatakları beğenmeyip değiştirmemizi isteyince işin rengi değişti. Maalesef böyle bir zihniyet var. Ama şu an sistem düzene girmiş durumda.”

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Halil Canpolat

5. KATTA OLMAK BİLE KORKUTUYOR

Meryem Elmalıoğlu (62): Eşimle birlikte Hatay’dan Antalya’ya geldim. Kanser hastasıyım. Evimizin çatısı başımıza çöktü. Hâlâ o günü unutamıyorum. Şu an bu otelin 5’inci katında olmak bile bana korku veriyor. Anlaşılan o ki yaralarımız kolay kapanmayacak.

Salim Uzun/Meryem Elmalıoğlu

DEPREMDE HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK

Kemal Yıldırım (38): Babam, eşim ve çocuğumla Malatya’dan Antalya’ya geldik ve otelimize yerleştik. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Kaldığımız otel de çok güzel ama neye yarar? Depremde her şeyimizi kaybettik. Köşkleri tahsis etseler depremin yarası kolay kolay kabuk tutmaz.

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BURAYI SEVDİM ÇOK SICAK

Baran Yıldırım (6): Depremde çok korktum. Burayı sevdim, çok sıcak. Umarım bir daha deprem olmaz. Şimdi sadece oyuncaklarımla oynuyorum.

Baran Yıldırım

100 BİN KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve bağlı bölge birlikleri organizasyonuyla deprem bölgesindeki 10 ilden, başta Antalya olmak üzere diğer illerdeki otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı. Oteller haricinde öğretmenevi, polisevi gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere de Antalya'da 5 bini aşkın depremzede yerleştirildi. Antalya Valiliği'nin verilerine göre, kente gelerek oteller ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilenlerin sayısının 55 bini aştığı belirtildi. (Mehmet Çınar/DHA)

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