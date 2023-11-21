Örnek sorular ne diyor... LGS’de müfredata dönüş

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Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavla ilgili yılın ilk örnek sorularını paylaştı. 8’inci sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanacak olan örnek soru kitapçıklarının kasım sayısında yer alan örnek sorular gerçek sınav için ne ölçüde referans olacak? Eğitimde köklü değişikliklerin yaşandığı bu günlerde paylaşılan örnek sorular, 2024 LGS soru tipinde değişiklik sinyali mi veriyor? Uzmanına sorduk.

ÖĞRETMENİN ELİ GÜÇLENECEK

İlk örnek soruları inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Genel olarak örnek soruların LGS için uygun birer prototip olduğunu söylemek yanlış olmaz” diyor ve incelediği sorulardan edindiği izlenimleri şöyle anlatıyor:

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“Yayımlanan sorulara baktığımızda alışılagelmiş LGS standartlarının biraz dışına çıkıldığını ve daha hibrit bir sınavın ipuçlarını görüyoruz. Bir taraftan yeni nesil soru kalıplarına uyumlu sorular devam ederken, diğer yandan 2013 ile 2018 yılları arasında uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sorularına benzer kazanım temelli bilgi ve kültür sorularını da gözlemledik.

SINAVLA BENZER OLACAK

Soruların önceki merkezi sınavlara ve örnek sorulara oranla nispeten daha kolaylaştığını da belirtmek gerekiyor. Okul, müfredat ve işleyişle birebir örtüşmeyen bir sınav modelinden okul, müfredat ve işleyişi daha fazla kapsam dahiline bir soru modeliyle karşı karşıyayız. Bu açıdan ben soruları olumlu buluyorum. Okulun ve öğretmenin elini güçlendirecek yapısal bir değişiklik olarak değerlendirilebilir. Şahsen bu yıl yapılacak LGS sınavının örnek sorularla daha çok benzerlikler içereceğini düşünüyorum. MEB sonraki aylarda da örnek soruları yayımlamaya devam etmeli ve adaylara soru kalıpları hakkında vereceği ipuçlarını artırmalı.”

1870 SORU PAYLAŞILDI

- MEB, 2018 Ekim ayından itibaren sınavla öğrenci alacak olan ortaöğretim kurumlarına hazırlık aşamasında adaylara destek olmak için her ay örnek sorular yayımlıyor. 8’inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı, son paylaşılan kitapçıkla birlikte 1870’e ulaştı. Örnek sorular bu yıl, 8’inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçecek nitelikte belirlendi.

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BİRİNCİ SAYISI ARTAR

-HER yıl yapılan LGS’ye ortalama 1 milyonun üzerinde 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığını ve 2018’de çoklu sınav gerektiren TEOG sisteminden, LGS sistemine geçişle adayların yeni nesil sorularla tanıştığını hatırlatan Ünsal şöyle devam etti:

“Okulda verilen eğitim ve yapılan ölçme değerlendirme yeni nesil sorularla yapılmasa da merkezi sınavların bu tür sorularla yapılıyor olması sınavların öğrenci zihnindeki zorluk algısını artırıyor.Özellikle matematik ve fen bilimleri gibi kısmen zorlanılan derslerin sorularının bazı yıllar öğrencileri gerçekten zorlayacak nitelikte çıkması LGS’ye ilişkin zorluk algısını daha da artırdı. Bu seneki yapısal değişikliğin en büyük zaafı ise sınavda daha fazla sayıda adayın yüksek puanlar almasıyla üst dilimlerde sıralama yoğunlaşması olasılığı. Bunun örneğini 2023 LGS’de yaşadık. 500’ün üzerinde birincinin çıktığı bir sınav yaşanmıştı. Birinci olmasına rağmen bazı okullara yerleşemeyen adayların olduğunu görmüştük. Sınavdaki yapısal değişiklik bu ve benzeri sorunların yine yaşanmasına neden olabilir.”