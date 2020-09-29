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Haber Giriş: 29.09.2020 - 19:51 | Son Güncelleme:

Operasyonu yapan ilkokul mezunu! Estetik merkezindeki doktordan akıl almaz ifadeler

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Kübra Boyraz, estetik için gittiği merkezde fenalaştı, sonrasında da hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili estetik merkezinde çalışan pratisyen hekim tutuklandı. O doktor savcılıkta verdiği ifadede akıl almaz ifadeler kurdu.

Beylikdüzü'ndeki bir estetik merkezinde kalçasına yaptığı dolgu işleminden sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz davasında inanılmaz ifadeler ortaya çıktı. Merkezde çalışan doktor ifadesinde, işsiz kalmamak için patronuna itiraz etmediğini söyledi. 'Eğer o işlemi yapmasaydım beni işten atardı' dedi. Estetik işlemini yapan kişinin uzman ya da doktor olmadığını, ilkokul mezunu olduğunu ve doktorluğa özendiğini anlattı. Kanal D Haber'den Şevval Şirin'in özel haberi...

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