Meclis'teki ‘Önüne bak’ kavgası yoğun bakımda bitti! Bari siz yapmayın

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TBMM, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile yüksek yargı kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü Genel Kurul’da İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye gelirken AK Parti sıralarından konuşmalar oldu. İYİ Partili Beyaz, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’a “Var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun. Sen hiç konuşma” karşılığını verdi. Beyaz, bir yandan “Sayın Beyaz önüne bak” diye seslenen Kırkpınar’a tepki gösterirken, diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a “Ya kardeşim ‘Önüne bak’ diyor adam” diye şikâyet etti. Ancak Turan’dan “Önüne bak ama sen” yanıtını aldı. Beyaz’ın “Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım?” tepkisine karşılık arka sıralardan gelen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da “Önüne baksana ya” diye bağırdı.

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ÜSTTEN YUMRUK, ALTTAN TEKME

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, uyarıları dikkate alınmayınca oturumu kapattı. AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri kürsü önünde toplandı. Arka sıralardan koşarak gelen AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, aynı hızla İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. AK Partili Işık da dengesini kaybederek yere düştü. Işık’la birlikte kavgaya karışan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de dengesini kaybetti. Arbede sırasında iki partiden milletvekillerinin birbirini yumruklamaya ve bel altından tekme atmaya çalıştığı görüldü.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

Kavga, milletvekillerinin müdahalesiyle güçlüklü bitirildi. İYİ Partililer, AK Partili Işık’ın yüzük bulunan eliyle indirdiği yumruk sonucunda Örs’ün alnında çizik oluştuğunu söyledi. İYİ Partili Örs, fenalaşınca revire götürüldü. Geçen yıl kalp pili taktıran ve kalp ritminde sorun olan Örs hastanede yoğun bakıma alındı. Öte yandan Işık’a, TBMM İçtüzük gereği Örs’e fiziksel şiddet uygulamaktan Genel Kurul’a iki birleşim katılmama ve maaşından 38 bin lira kesilmesi cezası verildi. Kavgaya karışan İYİ Partili Fahrettin Yokuş ile kullandığı ifadeler nedeniyle HDP’li Faruk Gergerlioğlu da kınama cezası aldı.

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JESTLE BAŞLAMIŞTI

Kavgadan önce AK Partili sözcüler ile İYİ Partili yöneticiler arasında ılımlı mesajlar verilmişti. AK Parti’nin genç milletvekillerinden Rümeysa Kadak, “Biz sadece gençler için çalışmıyoruz, gençlerle birlikte çalışıyoruz” deyince AK Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Muhteşemsiniz” karşılığını verdi, Kadak da “Çok kıymetli bu, çok sağ olun” diye teşekkür etti. Kadak’ın “Bana buradan ‘Büyüklerin meselesine karışmayalım’ diyen sayın vekillerim dahi bence istemeye istemeye genç milletvekillerimizle aynı sıralarda görev yapacaklar” sözlerine de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Yok, yok, isteye isteye canım, ne alakası var” diye jest yaptı.

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KALP RİTMİ BOZULMUŞ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün ilk müdahalesine eşlik eden İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Cesur, “Saldırı sonrasında ben kendisini revire götürmek gerektiği için eşlik ettim. Kendisine geçen seneden pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istemiştim. EKG’de, kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Onun üzerine derhal ambulansla hastaneye getirmeye karar verdik. Yapılan müdahale, ‘kalbin geri döndürülmesi’ diye bilinen kardiyoversiyon tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Vekilimize geri döndürme işlemi yapıldı, buna olumlu cevap verdi. Hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” dedi.

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AK PARTİ'DEN ZİYARET

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Örs’ü hastanede ziyaret ederek durumuyla ilgili bilgi aldı. Sonraki oturumda bilgi veren Başkanvekili Akar, “Sayın Örs burada fiziki şiddete uğradı. Ciddi bir hayati tehlikesi yok. Kavgayla şiddetle yol alamayız. Daha dikkatli davranacağınızı düşünüyorum” dedi.

ŞENTOP’TAN GEÇMİŞ OLSUN

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘HİÇBİR YUMRUK BİZİ HAKİKAT YOLUNDAN AYIRAMAZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener ziyaretin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak” dedi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da “Üzücü bir gelişmenin çok ötesinde. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir parlamentoya yakışan bir tavır değil” diye konuştu. Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Örs’ü ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

TEPKİLER

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Meclisimize hiç yakışmadı

Olayın ardından parti yöneticileri şu değerlendirmeleri yaptı:

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Meclis’te her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şey olmaması gerekir. Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun, dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Siyaset zihin gücüne değil pazu ve silah gücüne yaslanırsa sonuçlar YSK’dan değil ağır cezadan çıkar. Gazi Meclisimize hiç yakışmayan bu eylemi şiddetle kınıyorum.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Şiddet asla ve asla kabul edilebilir birşey değil. Arbedenin olmasını istemeyiz ama arbede olur. Bu öyle bir olay değil.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: TBMM’de bir milletvekili Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. Bu iğrenç durumu şiddetle kınıyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Amasız, fakatsız, yürekten Hüseyin Bey’e geçmiş olsun diyorum. Fiilî müdahale, küfür, kavga asla kabul edilemez. İsteriz ki bunlara hep beraber dur diyelim, dikkat edelim.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: Gerçekten olmasını arzu etmediğimiz şeyler. Gazi Meclisimizin mehabetine, saygınlığına da yakışacağı düşüncesinde değilim. İnşallah, bu tür olaylar bir daha yaşanmaz.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Maalesef dışarıdaki şiddet dalgası ve yaklaşımı Meclis Genel Kurulu’na kadar sirayet etti.