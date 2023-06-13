Online sınavda kopya açmazı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi sınavları online olarak yapılıyor. Bu sınavlarda geçtiğimiz aylarda öğrencilerin Telegram grupları üzerinden soruları paylaşması MEB’i harekete geçirmiş ve kopya çektiği tespit edilen yaklaşık 60 bin öğrencinin sınavı iptal edilmişti. Öte yandan Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Açıköğretim Fakültesi sınavlarında da benzer bir kopya yöntemiyle karşı karşıya kalındı. Yaşanan deprem felaketi sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerdeki bazı bölümlerde eğitimlerin hibrit ya da online olarak devam etmesi kararı alınmıştı.

NOTLAR BİRANDA YÜKSELDİ

Dönem sonu yaklaşırken üniversitelerden bazıları da final sınavlarını online yapmaya başladı. Ancak öğretim üyeleri, öğrencilerin önceki döneme kıyasla bir anda artan sınav başarılarının kopyadan kaynaklanma ihtimali üzerinde duruyor. Peki online sınavlarda kopyayı önlemek mümkün mü? Mümkünse nasıl? İşte eğitim uzmanlarının yanıtı:

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TESTLER KİŞİYE ÖZEL OLMALI

- Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz (Ankara Üniversitesi): “Online sınavlar için kullanılması gereken bir sistem var. O da sınavda bireye özgü testler verilmesi. Bu sistemde öğrenci hiçbir şekilde kopya çekemez. Çünkü sınavda bir soru gelir ve sorunun cevaplanmasıyla bir sonraki sorunun zorluğu artar. Eğer öğrenci o soruyu cevaplayamazsa bir sonraki soru daha kolay bir şekilde verilebilir. Ancak bu sistemde iyi bir soru havuzunun olması gerekiyor. Öğrenciler böylelikle ister aynı anda ister farklı zamanlarda sınava girsin hepsinin karşısına farklı sorular çıkacağı için kopyanın da önüne geçilebilir. Bu sistem şu an TOEFL sınavlarında uygulanıyor. Fakat Türkiye’de bunun bir karşılığı yok. Herkese aynı soruların verildiği online sınavlarda kopyanın önüne geçmenin maalesefhiçbir yolu bulunmuyor. En doğrusu sınavları yüz yüze yapmak.”

ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL

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- Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi): “Sınavlar online olduğu sürece öğrenciler bir şekilde yolunu bulur. Kopyayı önlemek mümkün değil. Kopya çekilmemesi için öğrencilerin önce kendi iç disiplinini sağlaması gerekiyor. Ben öğrencilerime uzaktan sınav yapmıyorum onun yerine proje yapmalarını istiyorum. Çünkü kopya çekmek ya da yerine başka birini sınava sokmak isteyen illaki bir yöntem buluyor.”

ÇİFT KAMERA ÖNLEYEBİLİR

- Prof. Dr. Tolga Güyer (Gazi Üniversitesi): “Kopyanın önüne geçmek için teknolojik yatırım yapılması gerekir. Bazı vakıf üniversiteleri, fazla bütçe ayırarak online sınavlarda çift kamera zorunluluğu getirdi. Bu, kopya sorununu biraz azalttı. Ancak teknolojik altyapıyla bile kopya tamamen engellenemez. Yani online sınavlarda kopya kaçınılmaz son. Ben de sınavlarımı online yapıyorum ve kopya çekildiğine eminim. Bunun en büyük göstergesi, tüm öğrencilerin başarısının bir anda artması.”

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‘MIŞ’ GİBİ YAPACAKLAR

- Prof. Dr. Coşkun Bayrak (Anadolu Üniversitesi): “Online sınavlarda kopya çekiliyor ancak kanıtlayamıyoruz. Öğrenciler, kopyayla iyi notlar alıyor ve çalışmanın değerini bilmeden mezun oluyor. Bu öğrenciler, ilerleyen süreçte mesleklerini yapmaya başladıklarında ise ‘mış’ gibi yapacaklar. Yani görevlerini gerçekten değil göstermelik bir şekilde icra edecekler.”

DÜRÜSTLÜK TAAHHÜDÜ

- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) bahar dönemi final sınavları online olarak 9, 10, 11 ve 16, 17, 18 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Üniversite, öğrencilere sistem üzerinden sınav öncesinde bir taahhütname onaylatıyor. O taahhütnamede ise şu ifadeler yer alıyor:

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“Girmiş bulunduğum sınavda dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranarak, herhangi bir kopya girişiminde veya paylaşımında bulunmayacağımı taahhüt ederim. Sınav sırasında ve sonrasında AUZEF tarafından yapılacak incelemelerde aksinin tespit edilmesi durumunda sınavın ve buna bağlı kazanılmış her türlü yasal hakkın iptal olunacağını kabul ediyorum.”

UZMANINDAN YKS UYARISI: SON GÜN SORU ÇÖZMEYİN

Haftasonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, şu önemli uyarıları yaptı: “Çalışmak kadar dinlenmek, sevilen faaliyetlere zaman ayırmak motivasyonu arttırmak açısından çok daha önemli. Özellikle son gün soru çözmeyin. Huzurlu, keyifli aktiviteler yapın.”