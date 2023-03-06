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Onlar da depremi hissetti

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#Kahramanmaraş#Dağ Ceylanları#Deprem
Onlar da depremi hissetti
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’nda bulunan ‘gazella gazella’ türü 50 dağ ceylanı da etkilendi. Ceylanlar deprem anı ve sonrasında iki gün boyunca ürküp huysuzlaştı.

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Hatay’da Amanos Dağları eteğindeki Ceylanlı köyü, depremde büyük yıkım yaşadı. Fay hattının geçtiği Kırıkhan’a bağlı 800 haneli köyde yollar yarıldı, yapılar 5-10 metre kaydı. 40 kişi depremde hayatını kaybetti, yüzlerce hayvan telef oldu.

Onlar da depremi hissetti

İlk başta dağ eteğindeki akarsu vadisine kurulan Ceylanlı köyü, sonrasında düzlük alanlara genişledi. Bir dönem belde olması da gündeme gelen köy, büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüştü. Roma dönemine ait mozaikler ile Oğuz aşiretlerinin yerleşim yeri kalıntılarının izlerini de taşıyan Ceylanlı köyünde, halk arasında Sütlü (Memekli) olarak bilinen Beş Kızlar (Beş Kardeşler) Kaya mezarları bulunuyor. Bir dönem Hatay’da hüküm süren Antakya Haçlı Prensliği’nin prensleri ile Oğuz aşiretleri beylerinin ceylan avlanma sahası olması nedeniyle “Ceylanlı” ismini alan köy, depremden sonra tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. 

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Onlar da depremi hissetti

Depremzede çocuklar istasyona gelerek ceylanlarla oynuyor.

ZARAR GÖRMEDİLER

Kırıkhan’daki Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’na girdik. Suriye sınır hattına yakın İncirli köyündeki üretim istasyonu şu an 50 “gazella gazella” türü dağ ceylanına ev sahipliği yapıyor. Üretim istasyonu ve ceylanlar depremde zarar görmemiş. Ancak “gazella gazella”lar depremden etkilenmiş. Ceylanlar, deprem anı ve sonrasındaki ilk iki gün ürküp, huysuzlaşmış. Şimdi ise doğal alanlarında sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar.

Onlar da depremi hissetti

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#Kahramanmaraş#Dağ Ceylanları#Deprem

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