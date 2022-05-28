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Öncelikli iki hedef

#TSK#MGK#PKK
Öncelikli iki hedef

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önceki günkü toplantısında da gündeme gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeyinde olası bir operasyon başlatması durumunda, operasyon bölgesinin Türkiye’ye verilen sözlere rağmen terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin faaliyetlerini sürdürüp iyice yuvalandığı Tel Rıfat ile Menbiç bölgeleri olması bekleniyor.

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TSK ile Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının ardından meşru müdafaa hakkı kapsamında, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için operasyonlar yapmıştı.

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TSK, 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk gününde Tel Abyad’dan Fırat’ın doğusundaki topraklara girdi. Harekâtın ikinci günü, Suriye Milli Ordusu öğle saatlerinde Tel Abyad’a, akşam saatlerinde ise Rasulayn’a girdi. Harekâtın dördüncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, beşinci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK’lı teröristlerden temizlendi. Harekâtla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 396 meskun mahal kontrol altına alındı.

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Öncelikli iki hedef

SURİYE’YE OLASI HAREKÂT

Planlanan harekâtın öncelikli iki hedefi Tel Rifat ve Menbiç. Daha önce PKK/YPG’nin bölgeden uzaklaştırılması için ABD ve Rusya’yla mutabakat yapılmış, ancak sözler tutulmamıştı. Son dönemde bu bölgeler terör kampı haline geldi, Türkiye’ye saldırılar arttı.

Öncelikli iki hedef


Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MUTABAKATA UYULMADI

Barış Pınarı Harekâtı sonrası Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlara göre, PKK/YPG’li teröristler, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkacak, silahları ile birlikte Menbiç ve Tel Rıfat’tan ayrılacaklardı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vardığı mutabakata hem de Ankara’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı görüşmeye rağmen, mutabakat sahaya yansımadı ve her iki bölgedeki terör varlığı son bulmadı. Son dönemde Kuzey Irak’ta “Pençe serisi” harekâtlarıyla ağır darbe alan terör örgütü, saldırılarını Suriye’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Örgüt tarafından işgal edilen Tel Rıfat, bir terör kampı haline geldi. İlçeden yapılan saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

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30 KİLOMETRE DERİNLİK

Bu nedenle Türkiye’nin olası yeni operasyonunun ağırlıklı olarak Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta başında kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz” demişti.

HAREKÂT PLANLARI

OLASI harekâtın ağırlıklı olarak, Suriye’deki harekât bölgelerindeki TSK unsurları ile SMO güçlerince yürütülmesi beklenirken, sınırın Türkiye tarafındaki üslerden de lojistik desteğin yapılmasına kesin gözle bakılıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK’nın şimdiye kadar Suriye’de yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ve sonrasındaki süreçte 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi.

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