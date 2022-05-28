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Lavrov Batı’yı uyardı: Verilen o silahlar savaşı tırmandırır

#Rusya#ABD#Yardım
Lavrov Batı’yı uyardı: Verilen o silahlar savaşı tırmandırır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli silah sistemlerinin Rus topraklarını vurmak için kullanıldığını söyledi. Bu durumun tırmanışa yol açacağı uyarısında bulundu.

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RUSYA’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinde 100’üncü güne yaklaşılırken Moskova’dan başta ABD başta olmak üzere Batı’ya yeniden ‘kırmızı çizgi’ uyarısı geldi. Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli silahların Rus topraklarını vurmak için kullanıldığına işaret eden Moskova, “Bu durum, savaşın tırmanışına yol açacak” açıklamasını yaptı.

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‘KABUL EDİLEMEZ AŞAMA’

Ülkesindeki RT televizyonuna demecinde, Ukrayna’daki savaşı daha da alevlendirecek gelişmelerin kayda alındığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna ile ilgili son gelişmeler, Batılı ülkeleri ciddi bir şekilde uyarmamızı gerektiriyor. Rusya’yı yıpratmak amacıyla Ukrayna üzerinden bize karşı yürütülen vekalet savaş daha önce ilan ettiğimiz kırmızı çizgilere yaklaşıyor. Ukrayna’ya her geçen gün Batı’nın verdiği biraz daha uzun menzilli silahlar, ihtilafı kabul edilemez noktaya taşımaya başlıyor. Kiev yönetimine sağlanan uzun menzilli silahların doğrudan Rusya topraklarını vurmak için kullanılması Batı’nın doğrudan Rusya’ya karşı savaşa dahil olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

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Lavrov Batı’yı uyardı: Verilen o silahlar savaşı tırmandırır

ABD’DEN YANIT GELDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya sağlanan uzun menzilli silah çıkışına ABD’den yanıt gecikmedi. Amerikan basınında ABD Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, yetkililerin, “Ukrayna savaşının daha ileri bir noktaya tırmanabileceği endişesini biz de duyuyoruz. Ukrayna’ya sağlanan uzun menzilli modern silahların Kiev yönetimi tarafından sadece Ukrayna topraklarında saldırgan Rus kuvvetlerine karşı savunma amaçlı kullanılmasını telkin ediyoruz. Rusya topraklarına yönelik harekâtlardan ziyade Ukrayna sınırları içinde kullanılmasını Ukrayna yönetimi ve ordusuna iletiyoruz. Tabii saldırıya uğrayan bağımsız ve egemen Ukrayna devletinin savunmasını nasıl yapacağına karışamayız. Verdiğimiz silahların coğrafi kullanım sınırlamasını biz getiremeyiz” ifadelerine yer verildi.

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YENİ FÜZE, OBÜS, TOPÇU VE UÇAKLAR

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kendini daha iyi savunabilmesi için geçtiğimiz günlerde Kiev yönetimine deniz ve karada kullanılabilen “Harpoon” füzeleri verileceği açıklanmıştı. Amerikan yapımı bu füzeler 150 kilometre menziliyle denizde gemilere karşı olduğu gibi karadan karaya da fırlatılabiliyor. Amerika merkezli Foreign Policy dergisine göre Ukrayna’ya Sovyet yapımı Su-25 savaş uçakları teslim edildiği de ileri sürüldü. Bu uçakların yine Sovyet yapımı Mi-17 helikopterleriyle birlikte parçalar halinde Ukrayna’ya teslim edildiği dile getirilmişti. NATO üyesi ülkelerin mayıs ayı başından bu yana Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli obüs topları ise şimdiden Rus toplarının önüne geçmiş durumda. Amerikan M777 topları 40 ve Fransız yapımı Caesar modeli obüsler 45 kilometreye kadar atış yapabilirken, Rus obüslerinin menzili 35 kilometre ile sınırlı. Menzil üstünlüğü, Ukrayna ordusunun Rus mevzilerini uzaktan vurma kabiliyetine ulaştığı anlamına geliyor.

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