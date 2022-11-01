Öldüğü yerde keşif yapılacak

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Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Kavşağa yaklaştığı sırada Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Akçelik daha sonraki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi dün görülen duruşmada, Dilara Gül’ün hayatını kaybettiği yerde trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.