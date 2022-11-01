Gamze Açar intihar etmedi çünkü... Gerekçeli karar açıklandı

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Ankara’da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ekim günü davayı kara bağlayarak, sanık Rıza Doğan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ceza verirken, sanık Mustafa Emre Demiral’a ise ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda özetle şöyle denildi:

‘YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI’

“Maktulün 4-5 kez yardım çığlığında bulunduğu, son çığlık sesi ile bir önceki çığlık sesi arasında 2-3 dakikalık zaman olduğu, bu durumun da arbedenin en az birkaç dakika boyunca sürdüğünü gösterdiği...

Maktulün sabah saatlerinde maruz kaldığı cinsel saldırı sonrası bulunduğu yerden kurtulmak için odadan kaçmaya çalışırken, sanık Rıza Doğan tarafından engellendiği, TV ünitesinin hemen yanında bulunan kablolu telefonun ahizesinin yere düşmüş olduğu (bu durumun maktulün yardım istemek için telefona ulaşmaya çalıştığını gösterdiği) ancak odadan çıkamayan maktulün sanık tarafından kendisinin şikâyet edilmesini önlemek amacı ile aşağıya atıldığı sonuca ulaşılmıştır.

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Maktulün olaydan bir gün önce sanık Rıza ile internet üzerinden geçimini sağlamak üzere iş araması nedeni ile tanıştığı, sanık Mehmet’in beyanlarına göre maktulün başka bir odaya geçmeyip birlikte çalışacağı insanlar ile tanışmak istediğini söyleyerek olayın olduğu odada kendi rızası ile kaldığının beyan edildiği, tüm bu beyan ve davranışların maktulde intihar etme kastı olmadığını net biçimde ortaya konulmuştur.

‘PARMAK İZİ ÇIKMADI’

Maktulün 165 cm civarında boy uzunluğu olduğu, odanın balkon demirlerinin ise yerden yüksekliğinin 108 cm olup, parmaklıklar arasının 10 cm olduğu, balkonda maktulün üzerine basıp çıkabileceği bir eşyanın bulunmadığı gibi maktulün parmak izine de rastlanılmadığı dolayısıyla maktulün kendisini aşağıya atmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla maktulün sanık tarafından odadan çıkışının engellendiği ve akabinde aşağı atıldığı hususu sübuta ermiştir.

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‘ŞÜPHEYE YER YOK’

Sanık Mustafa Emre Demiral’in, Sanık Rıza Doğan’ın gerçekleştirdiği kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönünden direkt olarak eylemler üzerinde o anda fikir ve eylem birliği oluşturarak işlenen suçlara iştirak edip maktulün odadan çıkmasını zorla engelleyip akabinde maktulü balkondan aşağı atmak sureti ile üzerine atılı suçları işlediği hususu şüpheye yer bırakmayacak şekilde sübuta ermiştir.”

Kararda diğer 3 sanık için söz konusu suçları işlediklerine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği anlatıldı.