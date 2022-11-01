Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gamze 6 dönüm kurbanı mı

Güncelleme Tarihi:

#Gamze Sakallıoğlu#Ölüm#Arazi
Gamze 6 dönüm kurbanı mı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

Hürriyet, Gamze Sakallıoğlu’nun Bodrum’da evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Gamze’nin ailesi köydeki 6 dönümlük ev ve arazilerini satıp başka şehre gitmek istiyordu. Ancak Gamze buna razı olmayınca onu ölüme götüren sert bir tartışma başladı...

Haberin Devamı

Gamze Sakallıoğlu (17), 24 Ocak’ta Muğla Bodrum’un Mazı köyündeki evinde ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından durum ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Hürriyet’in ulaştığı soruşturma detaylarına göre, Gamze’nin ölümü o gece evde yaşanan sert bir tartışmanın ardından geldi. Tartışma ailenin oturduğu ev ve evin 6 dönümlük arazisinin satılmasına dairdi.

Gözden Kaçmasın

Gizli tanığın itirafıyla harekete geçildi Gamze Sakallıoğlunun ölümüyle ilgili yeni gelişmeGizli tanığın itirafıyla harekete geçildi! Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişmeHaberi görüntüle

Detaylara göre, baba Mehmet Halil ve anne Turcen Sakallıoğlu’nun dört çocuğu var. Aile en küçük kızlarını, evden kaçarak evlendiği için reddetti. Oğulları ile de gelinleri yüzünden anlaşamadıkları için araları bozuldu ve görüşmeyi kestiler. Geriye sadece Gamze ve evli ablası Fatma kaldı. Çocuklarıyla gerilimler yaşayan anne ve baba, başka bir şehre taşınma planları yapıyorlardı. Bunun için de evleri ve arazilerini satışa çıkardılar. Ancak ailenin diğer mensupları da arazi ve pay sahibi oldukları gerekçesiyle bu duruma tepkiliydi. Gamze de hem taşınmak istemiyordu hem de satıştan dolayı aile üyeleri arasındaki gerilimden rahatsızdı.

Haberin Devamı

Gamze 6 dönüm kurbanı mı

‘KIZDIK AMA ÖLDÜRMEDİK’

O gece aile bu yüzden tartıştı. Arbede çıktı, iddiaya göre, özellikle annesi tarafından darp edildi. Bu sırada yere düştü. Ağzından köpükler geliyordu. Anne-babası onu alıp yatağına yatırdı. Bir şey olmamış gibi üzerini örttüler. Gamze sabah uyanmadı, ölmüştü. Ailesi jandarmayı aradı. Gelen jandarma ekiplerine “Akşam çikolata yemişti, alerjiden ölmüş olabilir” dediler. Ardından “Koronavirüs de olabilir” dediler. Ancak otopsi raporu genç kızın boynunun kırıldığını ortaya çıkardı. Bir süre tutuklu kalan anne-baba tahliye edildi. Ortaya çıkan yeni deliller neticesinde geçen gün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle tekrar gözaltına alınarak tutuklanan anne-baba, Gamze’yi kasten öldürmekle suçlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Öldüğü yerde keşif yapılacakÖldüğü yerde keşif yapılacakHaberi görüntüle

Onlar ise kızlarıyla o gece sert bir tartışma yaşadıklarını kabul etti. İfadelerinde “Kızdık, yere düştü, sonra da alıp yatağına koyduk” dediler. Ancak öldürdüklerini kabul etmediler. Gamze’nin neden ve nasıl öldüğü henüz kesinlik kazanmadı. Soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gamze Sakallıoğlu#Ölüm#Arazi

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat