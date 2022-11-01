Gamze 6 dönüm kurbanı mı

Haberin Devamı

Gamze Sakallıoğlu (17), 24 Ocak’ta Muğla Bodrum’un Mazı köyündeki evinde ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından durum ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Hürriyet’in ulaştığı soruşturma detaylarına göre, Gamze’nin ölümü o gece evde yaşanan sert bir tartışmanın ardından geldi. Tartışma ailenin oturduğu ev ve evin 6 dönümlük arazisinin satılmasına dairdi.

Detaylara göre, baba Mehmet Halil ve anne Turcen Sakallıoğlu’nun dört çocuğu var. Aile en küçük kızlarını, evden kaçarak evlendiği için reddetti. Oğulları ile de gelinleri yüzünden anlaşamadıkları için araları bozuldu ve görüşmeyi kestiler. Geriye sadece Gamze ve evli ablası Fatma kaldı. Çocuklarıyla gerilimler yaşayan anne ve baba, başka bir şehre taşınma planları yapıyorlardı. Bunun için de evleri ve arazilerini satışa çıkardılar. Ancak ailenin diğer mensupları da arazi ve pay sahibi oldukları gerekçesiyle bu duruma tepkiliydi. Gamze de hem taşınmak istemiyordu hem de satıştan dolayı aile üyeleri arasındaki gerilimden rahatsızdı.

Haberin Devamı

‘KIZDIK AMA ÖLDÜRMEDİK’

O gece aile bu yüzden tartıştı. Arbede çıktı, iddiaya göre, özellikle annesi tarafından darp edildi. Bu sırada yere düştü. Ağzından köpükler geliyordu. Anne-babası onu alıp yatağına yatırdı. Bir şey olmamış gibi üzerini örttüler. Gamze sabah uyanmadı, ölmüştü. Ailesi jandarmayı aradı. Gelen jandarma ekiplerine “Akşam çikolata yemişti, alerjiden ölmüş olabilir” dediler. Ardından “Koronavirüs de olabilir” dediler. Ancak otopsi raporu genç kızın boynunun kırıldığını ortaya çıkardı. Bir süre tutuklu kalan anne-baba tahliye edildi. Ortaya çıkan yeni deliller neticesinde geçen gün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle tekrar gözaltına alınarak tutuklanan anne-baba, Gamze’yi kasten öldürmekle suçlanıyor.

Gözden Kaçmasın Öldüğü yerde keşif yapılacak Haberi görüntüle

Onlar ise kızlarıyla o gece sert bir tartışma yaşadıklarını kabul etti. İfadelerinde “Kızdık, yere düştü, sonra da alıp yatağına koyduk” dediler. Ancak öldürdüklerini kabul etmediler. Gamze’nin neden ve nasıl öldüğü henüz kesinlik kazanmadı. Soruşturma devam ediyor.