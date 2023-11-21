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Okullarda ders başı

Güncelleme Tarihi:

#Okul#Öğretmen#Yusuf Tekin
Okullarda ders başı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren ara tatil dün yeniden ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrenciler yeniden okullarıyla buluştu.

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili, 10 Kasım’da son ders zilinin çalmasıyla başlamıştı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeniden okullarında ders başı yaptı. 

SEMİNERLER SON KEZ UZAKTAN

Ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişimi için 5 gün boyunca saat 09.00-13.00 arası öğretmen seminerleri düzenlendi. Daha önce çevrimiçi yapılan seminerlerin, bu yıl yüz yüze yapılmasına karar verilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ekim ayında yaptığı açıklamayla karar değişikliğine gidildiğini duyurarak, “Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin çevrimiçi yapılmasına karar verdik. Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım” demişti. Bu doğrultuda öğretmenler, seminer çalışmalarını son kez uzaktan gerçekleştirdi. 

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SÖMESTR 22 OCAK’TA

- Yarıyıl tatili: 22 Ocak-2 Şubat 2024

- İkinci dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

- İkinci ara tatil: 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile kesişiyor)

- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 2 Haziran 2024

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 8-9 Haziran 2024

- Eğitim öğretim yılı sonu: 14 Haziran 2024

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#Okul#Öğretmen#Yusuf Tekin

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