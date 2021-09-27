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Okulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı

#Konya#Okul#Yüz Yüze Eğitim

Konya’da 1’inci sınıfa başlayan A.Ç.'nin, okulun ikinci gününde sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., ''Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. A.Ç.’nin babası G.Ç., 'Kızımın böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor' dedi.

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Hasan DÖNMEZ-Yasin URAL/KONYA, (DHA)- Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., okula uyum sağlayamaması üzerine ağlayarak annesini istedi. Görüntülerde, sınıf öğretmeni Ayşe I., ağlayarak annesini isteyen A.Ç.,’ye “Terbiyesiz” diyerek bağırdı.

Ardından A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen Ayşe I., ''Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diyerek karşılık vermesi yer alıyor.

‘OKULA İLK ADIMINI ATAN KIZIMIN 20 GÜNDE PSİKOLOJİSİ BOZULDU’

Sınıfta çekilen görüntüleri izledikten sonra okul yönetimine, kızının öğretmeninin değiştirilmesi yönünde müracaat ettiklerini söyleyen A.Ç.’nin babası G.Ç., “Kızımın okulun ikinci günü, böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Kızımın sınıfının değişmesi için müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Okulla ilk tanışan bir çocuğa böyle bağırılır mı? Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor. Kızım okula annesiyle gidip geliyor” dedi.

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#Konya#Okul#Yüz Yüze Eğitim