Okul yolunda dehşet

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Almanya’nın Ulm kenti yakınlarındaki 5 bin nüfuslu Illerkirchberg kasabasında, dün 7.30 sıralarında, 14 yaşındaki Ece Sarıgül ve 13 yaşındaki kız arkadaşı Nerea S. birlikte okula gitmek için yola çıktı. İki kız arkadaş otobüs durağına yaklaştıkları sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın bir binadan çıktığı ve hiçbir şey söylemeden çocuklara saldırdığı iddia edildi. Ece’nin göğsünden, arkadaşının ise karnından bıçaklandığı öğrenildi. Kızları kanlar içinde yerde bulan bir kişi güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ece’nin hayatını kaybettiğini belirlerken Nerea S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN ERİTRELİ ÇIKTI

Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra mültecilerin kaldığı yakınlardaki bir binaya sığındı. Binaya sığınan şüphelinin de Eritreli bir mülteci olduğu iddia edildi. Şüphelinin mülteci başvurusunu yaptığı belirtildi. Yakalanan saldırganın da yaralı olduğu ve polis gözetiminde klinikte tutulduğu açıklandı.

Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan Yardımcısı Thomas Strobl ve Illerkirchberg Belediye Başkanı ile birlikte dün olay yerini ziyaret etti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Öldürülen kızın yasını tutuyorum ve yaralı kızın iyileşmesini içtenlikle umuyorum” dedi.

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SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Almanya’nın Ulm kentinde meydana gelen olayın sebebi henüz bilinmiyor. Olay ülke genelinde büyük infial yarattı.