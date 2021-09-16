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Okul bahçesinde Eylül'ün ölümü: Müdürün yargılandığı davada tanıklar dinlenecek

#Avcılar#Eylül Mizaoğlu#Okul
Okul bahçesinde Eylülün ölümü: Müdürün yargılandığı davada tanıklar dinlenecek

AVCILAR'da 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürünün 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar verdi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar'da 7 Kasım 2019 günü, Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesine giren servis aracının, Eylül Mirzaoğlu'nu ezerek ölümüne neden olduğu kaza ardından dönemin okul müdürü U.B. hakkında dava açtı. Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde U.B.‘nin kusurlu olduğu öne sürüldü. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında müdürün, okul alanındaki indirme-bindirme yerlerini belirlemediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapmayarak, öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin “Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" ifadeleri yer alan raporuna da yer verilen iddianamede, müdür hakkında 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla hapis kadar cezası istendi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmada, ilk duruşmada geçen yıl yargılaması tamamlanan ve 5 yıl hapis cezası alan servis şoförünün suçlu olduğunu savunan eski okul müdürü ve avukatı katılmadı. Ölen çocuğun ailesinin avukatı Fuat Aydın, okul bahçesinde ezilerek ölen Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünden okul müdürünün de sorumlu olduğunu yinelerken kızın annesi Azize ve diğer tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti, Avukat Aydın'ın istemini kabul etti, gelecek duruşmada tanıkların dinlenmesini ve esasa ilişkin mütalaanın verilmesine karar vererek davayı 27 Ocak tarihine erteledi.

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#Avcılar#Eylül Mizaoğlu#Okul