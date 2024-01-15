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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Lise
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:16

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı. Bu sabah Türkiye genelinde tüm okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de tören yapıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bakanlığa bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında haftanın ilk günü bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı. Bakanlığın kararı üzerine tüm yurtta okullarda bayrak töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

'ALLAH BÖYLE ACILAR BİR DAHA YAŞATMASIN'

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeki törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler ile şehitler anısına 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, 12 Ocak günü emperyal güçlerin taşeronu olan hain terör örgütünün saldırısıyla 9 askerin şehit olduğunu belirterek, "Hepsine bir kez daha Allah rahmet etsin diyoruz, mekanları cennet olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

MEB olarak bu hususta bir görevleri olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak; bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacağız.

Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayamaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak topraklarını, vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin" diye konuştu. Doğa Başak ÖZTÜRK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)

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Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

 

Gözden KaçmasınBütün okullarda saygı duruşu yapıldıBütün okullarda saygı duruşu yapıldıHaberi görüntüle
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#Milli Eğitim Bakanlığı#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Lise

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