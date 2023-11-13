Öğrenci ve velilere eğlenceli ara tatil rehberi

Haberin Devamı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için bu yılın ilk ara tatili cuma günü ders bitiş zilinin çalmasıyla başladı. MEB takvimine göre ara tatil resmi olarak 13-17 Kasım arasında düzenleniyor. Bu hafta Türkiye’nin birçok kentinde öğrenciler için eğlenceli ve yeni deneyimler katacak etkinlikler yapılıyor. Hafta sonuyla birlikte 20 Kasım pazartesi gününe kadar sürecek ara tatili tiyatro oyunlarından müzikallere, müze gezilerinden atölyelere kadar uzanan geniş etkinlik seçenekleriyle öğrenciler ve veliler dolu dolu geçirebilecek.

ARA TATİL SANAT OKULU

İstanbul Modern’de sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı 10 farklı atölye, 17 Kasım’a kadar çocukları bekliyor. Ara Tatil Sanat Okulu’nda yer alan atölyeler, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. 7–10 yaş arası çocuklar, müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

ÇOCUKLAR İSTANBUL’DAN İLHAM ALACAK

Pera Müzesi Öğrenme Programları, ara tatilde öğrencilere “Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi” adlı sergilere paralel sergi turları ve atölyeler düzenliyor. Atölyeler, hafta boyunca sürecek. Atölyelerde çocuklar, çini ve seramiğin renkli dünyasından ve İstanbul’un etkileyici panoramalarından ilham alıyor. Öğretmenlere özel gerçekleşen atölyede ise katılımcılar Japon felsefesi Kintsugi’den ilhamla, kırık seramik ve mermer objeler kullanarak “onarmanın sanatını” öğreniyor.

ZAMAN YOLCULUĞU

İş Sanat tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen atölyeler, 19 Kasım’a kadar devam edecek. Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 5-6 yaş grubunun katılabileceği ‘Yaşasın Cumhuriyet’ atölyesi, çocukları Cumhuriyet’in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkaracak. 7-9 yaş grubu için ‘Bayrak Sallayan Robotlar’ atölyesinde ise katılımcılar robotik Lego modeli inşa edebilecekler.

EBEVEYN-ÇOCUK TİYATROLARI

Haberin Devamı

İstanbul School of Akmerkez by Wise Akademi’de ebeveyn-çocuk tiyatroları ile aileler keyifli anlar yaşayabilecek. Çocuklar, ‘Hansel ve Gretel Doğa Dostları’ masalını modern bir bakış açısıyla dinleyecekler.

AİLECE ÇADIR KAMPI

İstanbul Çekmeköy’deki Bonjurköy’de ise 17-19 Kasım’da ebeveyn ve çocuklara kamp etkinliği düzenleniyor. İki gün sürecek kamp boyunca çocuklar uzay yürüyüşü, survivor, labirent ve dev jenga gibi etkinlikler yapabilecek.

ÇOCUK ARKEOLOGLAR KAZIDA

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’ atölyesi var. Öğrenciler, kazı kitleriyle el becerilerini geliştirirken arkeoloji alanında yeni bilgiler edinme fırsatı bulacaklar.

Haberin Devamı

ÇOCUK OYUNLARI SAHNELENİYOR

Ara tatil boyunca birçok farklı ilde çocuk tiyatroları sahnelenecek. Onlardan bazıları şöyle:

- Afyonkarahisar’da Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Sevimli Kahramanlar Hayal Adası’nda’ tiyatrosu ile çocuklar hep iyiliğin kazandığı bir dünyada maceraya çıkacaklar.

- Ankara Actor Studio Panora AVM’de ise ‘Garfield-Kahraman Kedi-Danslı Müzikal’ ile çocuklar 1 saat boyunca eğlenceye ve müziğe doyacak.

- İzmir Gazi Ortaokulu’nda ‘Karlar Ülkesi – Kar Partisi’ isimli müzikli danslı çocuk oyunu sahnelenecek.

-Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, ‘Keloğlan’ın eğlenceli ve öğretici yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

Haberin Devamı

- Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu, ‘Arı Maya ve Sevimli Dostları’nı minik seyircileriyle buluşturacak.