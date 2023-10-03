Ödüllü şeften 100. yıl mönüsü... TBMM açılış resepsiyonuna ikramlar damga vurdu

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ÖNCEKİ gün yapılan TBMM’nin 100. yılında yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda siyaset ve Ankara’daki terör saldırısı kadar ikram mönüsünün damak çatlatan lezzetleri de konuşuldu. Konukların tatlarına ve sunumlarına hayran kaldığı yemekler hızla tükendiği için sürekli olarak Meclis garsonları tarafından yenilendi. Çok şık bir sofrada ağırlanan 1200 davetliye reyhan, kişniş ve limonata gibi yöresel tatlardan hazırlanan içecekler de sunuldu.

BAŞKAN’IN EŞİ HAZIRLATTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, Gastronomi Nobel’ini kazanan Mardin’li ünlü şef Ebru Baybara Demir’e 22 çeşitten oluşan özel ikram mönüsü hazırlattı. 23 yıllık şef Demir, Türkiye’nin her yerinden coğrafi işaret almış ürünleri özel olarak getirterek, yöresel tariflerine de sadık kalarak mönüyü Meclis personeliyle birlikte yaptı.

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YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ

Edirne’den Hakkâri’ye, Türkiye’nin doğusundan batısına, coğrafi işaretli üreticisinden özel olarak alınıp getirilerek hazırlanan mönüde en çok ilgi çekenler renkli ve tablo gibi işlenmiş sunumları ile soğuk başlangıçlar oldu.

Kastamonu çemensiz pastırma ve Hakkâri otlu peyniri ile hazırlanan Aydın inciri konukların ilgisini çeken ve beğendikleri tatlar arasında öne çıktı. Mor çiçeklerle süslü, “zeytinyağlı sumak ekşili incir dolması” görünümüyle beğenilirken, “vişne soslu bakla favalı, zeytinyağlı, incirli Urla Enginar”, “dere otlu Trakya turşusu ile beraber sunulan tuzlu tart içerisinde Çerkez tavuğu,”, “Birecik patlıcanı içinde fıstıklı Hatay humusu” gibi soğuk başlangıçlar, ana yemek ve tatlılar konuklara tam bir lezzet şöleni yaşattı.

İŞTE O MÖNÜ

PASTIRMALI İNCİR DE VAR TUZLU TARTTA TAVUK DA

“Tuzlu tart içerisinde Çerkez tavuğu, dereotlu Trakya turşusu ile beraber. Birecik patlıcanı içerisinde fıstıklı Hatay humusu. Bulgur çanağında yoğurt, Edirne beyaz peyniri ile kereviz. Kruvasan içerisinde Ezine peynirli kurutulmuş domatesli haydari. Diyarbakır çöreği üzerine kiraz sapıyla tütsülenmiş vişneli Erzincan tulum peyniri. Tuzlu tart içerisinde yaban mersinli kaparili tahinli patlıcan salata. Zeytinyağlı sumak ekşili incir dolması. Vişne soslu bakla favalı zeytinyağlı incirli Urla enginar. Kastamonu çemensiz pastırma ve Hakkâri otlu peyniri ile Aydın inciri. Biber ve domates eşliğinde sarımsaklı kuzu teşt.”

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100. yıl mönüsünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, ünlü şef Ebru Baybara Demir ve Meclis’in mutfak ekibi birlikte hazırladı.

ŞEF DEMİR: KİLİS’TEN FİRİK EDİRNE’DEN PEYNİR ALDIK

- Geçen haziranda, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve bu dünyanın Nobel’i sayılan ‘Basque Culinary World Prize’a değer görülen sosyal girişimci şef Demir, mönünün hikâyesini şöyle anlattı:

“23 yıllık şefim ve Mardin’de restoranım var. 81 ilimizdeki coğrafi işaretli ürünleri odağımıza alarak, yöre mutfaklarının özgün reçetelerine de sadık kalarak mönümüzü TBMM’nin kıymetli şefleri ile birlikte hazırladık. Kızım ve meslektaşım Pelin Dökmen ile omuz omuza çalışmak da ayrıcalıktı. Çok güzel bir çalışma oldu. Keyifle yemeklerimizi hazırladık.

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SEVGİ HANIM’LA TASARLADIK

Sevgi Hanım bana ulaştı ve ‘Türkiye’nin her yerinden coğrafi işaretli ürünler ve yemekler olsun’ dedi. Milletvekillerimiz de Türkiye’nin her yerinden. Kendisi ile birlikte düşünerek ve tasarlayarak, onlara layık bir sofra hazırlamaya çalıştık.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE HAZIRLADIK

Sonra kullanacağımız malzemeleri o bölgede kim üretiyorsa, yerel üreticisi kimse, onlardan aldık. Muğla’dan enginar, Diyarbakır’dan baharatlar, Kilis’ten firik geldi. Mardin’den bulgur getirdik. Türkiye’nin her yerinden aldığımız coğrafi işaretli ürünleri Meclis’in bu özel ikram mönüsüne dönüştürdük. Üç haftada mönünün tasarım ve hazırlıklarını tamamladık, üç günde de üretim yaptık.”

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İkramlar şık bir tasarımla konuklara sunuldu.