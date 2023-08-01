Obeziteyi önlemek için okullara 125 diyetisyen

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YSP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Ülkedeki obezite sorununa değinen Gergerlioğlu, önergesinde “Türkiye’de her iki kişiden birinin obez veya şişman olduğu görülmektedir. Beslenme Eğitimi dersinin zorunlu müfredata eklenerek diyetisyenler tarafından okullarda ders olarak verilmesini, okul kantinindeki besinleri denetlemek ve Okullarda Yemek Projesi’nin plan ve denetimini sağlamak için MEB’in tüm okullara diyetisyen ataması yapmasını talep ediyoruz” dedi. Bakan Tekin, Gergerlioğlu’nun önergesine “Bakanlığımızın taşra teşkilatına Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu lisans puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 7 Nisan 2023 tarihinde 125 sözleşmeli diyetisyen ataması yapılmıştır” karşılığını verdi.