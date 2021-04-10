MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! O savcı istifa etti
GeriGündem Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! O savcı istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! O savcı istifa etti

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! O savcı istifa etti

Hürriyet en başından beri yakından takip ettiği Pınar Gültekin cinayeti soruşturmasında yeni bir detaya daha ulaştı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin faili Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adı geçen savcı D.Y. istifa etti.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. 16 Temmuz’da katledilen Gültekin’in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılmıştı. Üzerine de beton dökülmüştü. Başlatılan soruşturmada kısa süre sonra failin izine ulaşıldı. Muğla’da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olayın faili olarak yakalandı. Avcı sorgusunda Pınar’ı öldürdüğünü itiraf etti. Pınar’ı suçlayan bazı iddialar da ortaya attı.

Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay O savcı istifa etti

6 SAYFALIK EK İFADE

Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak “Ek ifade vermek istiyorum” dedi. Elyazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin’i suçlamaya devam etti. İlişkileri olduğunu ve Pınar’ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y.’den bahsetti.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi 2 rapor ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! 2 rapor ortaya çıktı

Avcı’nın ifadesine göre savcı D.Y.’nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar’ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin’e baskı yapmaya çalışmıştı. Bütün bunları Pınar’ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı’nın iddiasına göre Pınar kendisine “Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın” da demişti. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı; “Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım” dedi.

Pınar Gültekinin babasından flaş sözler: Bana vazgeç diyen CHPli Süleyman Girgindir
Pınar Gültekin'in babasından flaş sözler: Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin'dir

BAŞMÜFETTİŞ SORUŞTURUYOR

Avcı’nın bu ifadelerinin ardından HSK soruşturma başlattı. Soruşturma için bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte Savcı D.Y.’nin tayini Erzurum’a çıktı. Ancak izne ayrılan savcı D.Y., Erzurum’da göreve başlamadan HSK’ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini ‘ailevi sebepler’ olarak belirtti. Hürriyet’in ulaştığı savcı D.Y. istifasının Pınar Gültekin olayı ile bir alakasının olmadığını, ‘özel sebeplerden’ dolayı istifa ettiğini söyledi.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme Katilin anne ve babası ile ilgili şok iddia...
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katilin anne ve babası ile ilgili şok iddia...

“Fail Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adınız geçiyor?” şeklindeki soruya ise “Olabilir” diye cevap verdi. D.Y., HSK’nın kendisi hakkında bir soruşturma yürütüp yürütmediğine ilişkin soru üzerine “Bilmiyorum” dedi. D.Y., Pınar Gültekin’i tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise cevap vermedi.

HSK’nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı’nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi