AK Parti'li Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

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AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilen Numan Kurtulmuş, adaylık için dilekçesini Meclise sundu. Kurtulmuş'a başvuru sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Ulu ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti. Başvurunun ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "TBMM'de 28'inci Dönem, geçtiğimiz hafta milletvekillerinin yeminiyle birlikte açılmış oldu. Bu haftanın gündemi de yeni Meclis Başkanlığı seçimi. Bugün akşam 24.00'e kadar adayların başvurusu olacak. Dün; AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis yöneticileri kendi şahısları adına şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de şahsım adına dilekçeyi verdim. Bundan sonra söz Meclisteki çok değerli 600 vekilindir. İnşallah oylamalar sonucunda Meclis yeni başkanını seçecek" dedi.

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'SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ'

Kurtulmuş, Meclisi çok önemli ve çok zor gündemlerin beklediğini vurgulayarak, "İnşallah TBMM, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir. Ben 28'inci Dönemin, tarihi bir döneme şahitlik edecek Meclis olduğuna inanıyorum. İnşallah hep beraber Meclisin içeresinde demokratik teamüllere uyarak, demokrasinin standartlarını daha da yükselterek Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Ve Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü adımların atılmasına yasama anlamında gayret edecektir" diye konuştu.

'BU BİR NEZAKET ZİYARETİDİR'

Kurtulmuş ayrıca, siyasi partilere nezaket ziyareti yapacağını belirterek, "Gün içinde siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir, Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir ama diyalog içinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alabilerek, ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Bunun başlangıcında biz elimizi uzatıp, bir dostluk ver kardeşlik elini uzatmak bakımında da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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KURTULMUŞ'TAN CHP'YE ZİYARET

Kurtulmuş, CHP TBMM Grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclisi çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, "Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" dedi.