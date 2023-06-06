Piyasaların gözü bu atamada... İlk kadın başkan olması bekleniyor

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesinin ardından piyasa gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) atamasına çevirdi. Şimşek’le Ankara’da dün görüşen Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığına atanan ilk kadın başkan olması bekleniyor. ABD’de ‘Müthiş Türk Kızı’ olarak bilinen Hafize Gaye Erkan, beklendiği gibi atanırsa ilk sınavı 22 Haziran’da olacak. 22 Haziran’daki Para Politikası Kurulu’nda yüzde 8.5 olan politika faizinin aynı kalıp kalmayacağı piyasadaki en büyük soru.

BOĞAZİÇİ’Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi’nden kabul alarak yurtdışına taşındı. Princeton’da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki “en genç finans profesörü” unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School’da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi’nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

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HIZLI YÜKSELDİ

2005 yılında Goldman Sachs’ta çalışma hayatına başlayan Erkan, yaklaşık 9 yılın ardından First Republic Bank’ta yönetici olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Bankanın Yatı­rım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlıklarını yürüttü. Bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde etkili oldu. Gaye Erkan göreve başladığında bankanın varlığı 25-30 milyar dolar ci­varındayken Aralık 2021 yılına kadar 250 milyar dolara yaklaştı. 2021 yılında 7 ay eş CEO’luk yaptıktan sonra Aralık 2021’de de ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu’na getirildi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hafize Gaye Erkan, ABD’deki başarılı iş hayatı nedeniyle “Müthiş Türk Kızı” diye anılmaya başlandı. 2018’de San Francisco Business Times’ın yaptığı araştırmaya göre, Amerika’nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın seçildi, Crain New York Business’ın “40 Yaş Altı 40” listesine girdi.

KADIN VURGUSU

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Bu yılın mart ayında Dünya Gazetesi’nde yazı yazmaya başlayan Erkan’ın ilk yazısı “Finansta kadının adı yok” başlığını taşıyordu. Erkan“Çalışan ve emeğinin peşinde olan bir annenin; bir matematik öğretmeninin kızı olduğum için de tüm kadınların bu özel gününü kutlamak isterim” diye başladığı yazısında, “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Modern Türkiye’nin inşa sürecinde kadına verilen hakların birçok Batılı ülkelere ilham kaynağı olduğunu biliyoruz. Lüksemburg gibi ultra model ülkelerde dahi 1970’li yıllarda kadının seçme ve seçilme hakkı olmadığını öğrendiğimizde şaşırıyoruz. ABD’de hem okuyup hem de çalıştığım ilk dönemlerde, karşımızdaki kişinin aksanına, cinsiyetine, ırkına göre hükümler verildiğini gördüm. 40 yaşının altında Türk ve Müslüman biri olarak 270 milyar dolarlık bir bankanın başkanı ve CEO’lk görevini yürüttüğümde dahi bu ön yargı karşıma çıktı. Zira kadınların çok fazla güçlü bir şekilde temsil edilmediği bir sektörde çalışıyordum” değerlendirmesini yaptı.

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‘HEM ANNE HEM ÇOK BAŞARILI’

MERKEZ Bankası Başkanlığı için Gaye Erkan’ın isminin geçmesi iş, siyaset ve finans çevrelerinde çok konuşuldu. Ancak Merkez’in muhtemel ilk kadın patronunun ismini yıllar önce Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton’un sosyal medya hesabından duyurarak, “Bu kadın bir gün Türkiye’ye bakan olur” şeklinde paylaşması gündemin en çok konuşulan konularından biri. Alaton, yıllar önce yaptığı o paylaşımın perde arkasını Hürriyet’e anlattı. “Ben Hafize Gaye Erkan’ı tanımadım, tanımıyorum” diyen Alaton, şunları söyledi: “Bana Hafize Gaye Erkan’ın annesi fi tarihinde bir mesaj yazmıştı. Ben bir feminist olarak kadınları çok ön planda tuttuğum için kızından bahsetmiş ve ‘Siz böyle bir kadınla gurur duyarsınız’ demişti. Kızıyla ilgili bende farkındalık yaratmıştı. Ben de o tarihten itibaren Hafize Gaye Erkan’ı takip ediyordum. Başarılarını, getirildiği mevkileri izliyordum. Bir gün çok etkilenmiş olmalıyım ki, ‘Bu ülkeye bakan olur’ mesajı atmışım. Ben hatırlamıyorum bile bu mesajı. Ama onca takip ettiğim kadın arasından sadece bu kişi ile ilgili böyle bir paylaşımda bulunmuşsam demek ki başarısından çok etkilenmişim. Çünkü yurtdışında bir kadın olarak, hele de Türkiye’den bir kadın olarak bu mevkilere gelmek çok zordur. Kimin nesi olduğunuza bakmazlar. Bu büyük bir başarı.”

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Leyla Alaton, bir kadının Merkez Bankası başkanı olmasından büyük heyecan ve gurur duyduğunun altını çizdi. Hafize Gaye Erkan’ın henüz dokuz aylık bir bebeği olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Onun ne kadar özel bir kadın olduğu içime doğmuş. Henüz dokuz aylık bebeği olan bir anne, konfor alanını bırakıp da Merkez Bankası başkanlığı gibi bir görevi kabul ediyorsa bunun arkasındaki motivasyon büyük bir vatanseverliktir. Ülkesine çok bağlı, başarılı, büyük engeller aşmış bir anne. Başka açıklaması yok. Görünen köy kılavuz istemez durumu. O nedenle bu ismin Merkez Bankası’nın başına getirilmesi çok doğru bir karar olur. Çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Elbette herkes gibi başarısı çalıştığı ekibe bağlı. Benim de öyle, herkesin öyle. Ben çok umutluyum, çok iyi bir karar olur. Çok iyi entegre olacağını düşünüyorum.”