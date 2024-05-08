‘Normalleşme’de İkinci randevu

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CHP Lideri Özgür Özel, birinci parti çıktıkları yerel seçimlerin ardından başlattığı liderler turunu dün de Bahçeli ile sürdürdü. Hafta başında Erdoğan ile görüşen Özel, partisinin MYK’sını topladığı önceki gün de Bahçeli’den randevu istedi. Özel, randevu talebine geciktirmeden karşılık veren Bahçeli’yi dün saat 12.00’de Meclis’teki makam odasında ziyaret etti. Özel ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapmayan Bahçeli, mesajlarını bu ziyaret öncesindeki partisinin Meclis grup toplantısında kürsüden verdi. Bahçeli’nin “Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım” sözleri olumlu mesajlar olarak algılanırken, Özel’in, Avrupa Parlamentosu ziyaretine de vurgu yaparak Osman Kavala ve Gezi davası tutuklularına ilişkin tutumuna ise sert eleştirilerde bulundu.

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BAŞ BAŞA 45 DAKİKA

Bahçeli, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan’la birlikte ziyaretine gelen Özel’i, Meclis’teki makam odasının önünde karşıladı. Bahçeli’ye de bu karşılamada, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Meclis İdare Amiri Sermet Atay eşlik etti. Bahçeli ile Özel baş başa görüşürken, kurmayları ise yandaki odada çay-kahve sohbeti yaparak görüşmenin sonuçlanmasını bekledi. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

TESBİH, MESİR MACUNU VE TABAK

Özel, tesbih koleksiyonuyla tanınan Bahçeli’ye özel olarak yaptırılan oltu taşlı bir tesbih ile memleketi Manisa’nın ünlü mesir macunundan hediye ederken, Bahçeli de Özel’e, üç hilal işlemeli özel bir tabak takdim etti. Görüşmenin ardından iki lider bir açıklama yapmazken, MHP Lideri gazetecilerin sorusu üzerine, “Açıklamayı Sayın Genel Başkan yapacak” diyerek Özel’i işaret etti.

BAHÇELİ MESAJLARI BİR SAAT ÖNCEDEN VERDİ:

SAATİ MERAK EDERSE BANA SORABİLİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e mesajlarını kendisini ziyaretinden bir saat önce yaptığı konuşmada verirken, “Bahar aylarıyla beraber siyasette de bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim” dedi. MHP Lideri, görüşme öncesinde partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı:

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KUTUPLAŞMAK YERİNE KUCAKLAŞMALIYIZ

“Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Ortak akılla hareket ederek ülkemizin temel meselelerine kafa yormak bizim de arzu ve amacımızdır. Nitekim kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Sıkılı yumrukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hâkim olması halisane dileğimizdir.

DEMLENMEK YERİNE KANTI TERCİH

DEM’lenmek yerine kantı, yani şekerli suyu tercih etmek, bundan da yudum yudum içmek akla en yatkın seçenektir. Sayın Cumhurbaşkanımızla, CHP Genel Başkanı’nın görüşmesinin esasını es geçip boş koltukla meşgul olanların boşa ve boşluğa düşmeleri kendi bilecekleri bir şeydir. Biz boşlukla ve boş yapanlarla değil, ülkesi ve milleti için heves ve heyecanları olanların söylediğine, neyi hedeflediğine bakıyor, bununla ilgileniyoruz.

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SAYIN ÖZEL’İN KOLUNDA SAATİ YOK MUDUR

Osman Kavala’nın serbest bırakılması hususunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı surette ilerletilmektedir. Neymiş, CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde, ‘saati sorunca, sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabını almış. Sayın Özel’in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel saati merak ederse, rahat olsun, bana sorabilir, köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık da paylaşırım.”

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

YARGILAMA DERHAL BAŞLATILMALI

Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin de şöyle konuştu: “145 sayfalık iddianame dolayısıyla, MHP ve Ülkü Ocakları’na iftira atan, kan ve çamur sıçratan alçaklar koalisyonu, ne hikmetse devlet ve millet karşıtlarına kucak açmaktadır. Ülkücünün hakkını gözetmeyen mihrakların partimizi ve Ülkü Ocakları’nı bir cinayetle anma teşebbüsleri şerefsizce bir saldırganlıktır. MHP olarak beklentimiz şudur: İddianame mahkeme tarafından kabul edilip, yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır.”