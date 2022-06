Niğdeli Can'ın Amerikan rüyası

Haberin Devamı

NİĞDE’li Can Harmanşah, liseyi bitirdikten sonra bahçelerde gündelik işçi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Üniversite için Eskişehir’e gitmesini “Benim için doğup büyüdüğüm yerden kalkıp, bir üniversite kentine gitmek büyük bir adımdı” diye anlatan Harmanşah’ın asıl dönüm noktası ise kız arkadaşının “Senin bir hayalin yok, o yüzden ayrılıyoruz” sözleri olmuş. Şu an 30 yaşında olan Can Harmanşah, Amerikan Rüyası’nı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlatıyor:

SEVGİLİNİN ‘HAYALİN YOK’ SÖZÜ

“Üniversite ortamına hiçbir şekilde uyum sağlayamadım. Ne esprileri anlıyordum ne onlarla aynı şeyden zevk alıyordum. Anadolu şivem vardı, hor görülmüş hissediyordum. Bu nedenle kız arkadaşımla aramızda sorunlar başladı ve ayrıldık. Ablam, beni İngilizce kursuna yazdırdı. Çünkü sadece ‘Hello, how are you?’(Merhaba, nasılsın) diyebiliyordum. Kursta, kız arkadaşlarıma hava atmak için, ‘Work And Travel’a gideceğim’ dedim. Bunu söylerken ne olduğunu bile tam bilmiyordum. Başvurularım tam 4 kez reddedildi. Çünkü, mülakatlarda önüme yazdıklarımı bile okuyamıyordum. 2013’te bir restorandan kabul aldım. 2 buçuk saat bisiklet sürerek gidebildiğim bir işti. 12 kilo verdim. İşyerinde sürekli eziyorlardı. İşyerinde düzenlenen partiye kıyafetimi beğenmeyip almadılar. Yani ilk Work And Travel deneyimim kötü geçti.”

Haberin Devamı

ALINMADIĞI PARTİNİN ORGANİZATÖRÜ

Yeniden denemem için şeker fabrikasında işçi olan babam, benden habersiz arabasını sattı. 2014’ün sonbaharını da İspanya’da Erasmus’la geçirdim. O içe kapanık, hayalsiz Can, kendini geliştirerek başarmanın tadını almaya başlamıştı. İspanya’dan Türkiye’ye dönünce tekrar ABD’ye gittim. Bu kez organizasyon işi yapmaya başladım. Daha önce kıyafetimden dolayı giremediğim partinin artık organizatörüydüm. Hem çalışıp hem de Virginia Strayer Üniversitesi’ndeki işletme yüksek lisansımı bitirdim. 2016’da yüksek lisans yaparken Virginia’ya gelen öğrencileri havalimanında karşıladığım ve ulaşımlarını sağladığım bir şirket kurdum. O iş büyüdü gezi turlarına dönüştü. Okul paramı da o yaz kazandığım 20 bin dolarla ödedim, daha sonra yerleşmeye karar verdim.”

Haberin Devamı

OHİO’LU PATRONU REDDETTİ

2020’de pandemi gelince hayat durdu. İflas ettim. Çevremde TIR şoförlüğü yapanlar vardı. Yapabileceğimi düşündüm ancak araba tekerleği değiştirmeyi bile bilmiyordum. Kursa gittim ve bir TIR ehliyeti aldım. Ohio’da bir işe başvurdum. Patron yüksek lisans diplomamı görünce ofiste çalışmamı teklif etti ama ben TIR şoförü olmak istiyordum. TIR şoförü olmak isteyenlerin artan sayısını görünce arkadaşlarımla birlikte aklımıza bir TIR şoförlüğü okulu açma fikri geldi.

5 AMERİKALI ÇALIŞTIRACAK

Okulda bu ay içinde eğitimlere başlıyoruz. 5 Amerikalı eğitmenden 32 öğrenci eğitim alabilecek. 4 hafta 20 iş günü süren, 160 saatlik bir program. Öğrenciler ilk hafta teorik eğitim, sonra parkurda yoğun sürüş eğitimi, ardından park eğitimi alıp sınava hazır hale gelecekler ve CDL belgesini alabilecekler. 4-5 bin dolar civarı bir eğitim ücreti var. Şubat ayından önce TIR şoförü olmak için okula gitme zorunluluğu yoktu, çok kaza olduğu için yasa değişti.

Haberin Devamı

10 YIL ÖNCE DESELERDİ GÜLERDİM

10 yıl önce dil bilmezken, ağır şiveyle konuşurken Amerika’da makaleler yazacak seviyeye gelen, kendi şirketini kurmuş biri olabileceğimi söyleseler gülerdim. Niğde’den Eskişehir’e gelmek bile benim için büyük bir olayken Williamsburg Virginia’ya gitmek akılalmazdı.

TÜRKLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Öğrencilerimizin yüzde 95’i beni YouTube videolarımdan tanıyan Türkler. Amerika’da TIR şoförlüğü genel kanının aksine saygınlığı yüksek bir meslek. Yardıma çok ihtiyaç duyduğum dönemler yaşadığım için yardım etmeyi de çok seviyorum. Farklı yerlerden gelen öğrenciler için normalin yarı fiyatına kalabilecekleri konaklama tesisi kuruyoruz. Ekipteki herkes bu işin içinden geldiği için mezun olan öğrencilerimize kolayca iş imkânı da sağlayabiliyoruz. Eğitim bedelini ödemekte zorlanan Türk vatandaşlarına sponsorlar bulup ücretsiz eğitim verebilmek istiyorum.