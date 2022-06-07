Ek gösterge netleşti kimler, nasıl etkilenecek?

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Yapılan açıklama ile hem ek göstergenin içeriği netleşti hem de bazı grupların endişeleri de ortadan kalktı. Buna göre 5.3 milyon memur ek gösterge artışından yararlanacak. Şöyle ki, belirli gruplarda ek gösterge 3600’e çıkınca, diğer kesimlerde bundan olumlu etkilenecek ve tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış olacak.



EMEKLİ MAAŞI İLE İKRAMİYE ARTACAK



Öncelikle polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkacak. Adaletsizliğe yol açılmaması için de genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4.400’e, şube müdürü, ilçe müdürlerinin ek göstergeleri 2.200’den 3.000’e yükseltilecek.



Peki, ek göstergeden kimler, nasıl etkilenecek? Şunu belirtmekte fayda var; ek gösterge artışı görevdeki memurların maaşlarında bir etki yaratmayacak. Asıl etkisi emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, maaşlara etkisi hakkında örnek de verdi. Örneğe göre, ek göstergesi 3600’e çıkan, 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 lira ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artacak.



EMEKLİLER DE YARARLANACAK



Ek gösterge artışı maaşlarda ve ikramiyelerde yüzde 22 ila 25 arasında bir artış yaratacak. Örneğin, 5.200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6.240 liraya çıkacak. Aynı şekilde emekli maaşı 5.700 lira olan polis memuru ek gösterge düzenlemesi sonrası 6.840 lira olacak. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 25-30 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak.



İşin iyi tarafı ek gösterge düzenlemesi emekli memurları da etkileyecek. Önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.



ZAM ÜZERİNE EK GÖSTERGE ARTIŞI



Düzenleme ne zaman uygulamaya girecek? Ya da bir başka ifadeyle memurlar ve emeklileri bu haktan ne zaman yararlanmaya başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması çerçevesinde ek gösterge düzenlemesi 2023’ün başında uygulamaya girecek. Yani, memurlar ve emeklileri ikramiye artışı ve maaş artışlarından yeni sene başından itibaren yararlanmaya başlayacak.

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Bu da şu anlama geliyor; memur ve emeklileri öncelikle temmuz ayı zammı ve enflasyon farkı alacaklar, ardından zamlı maaşların üzerine 2023’in başındaki zam ve enflasyon farkı eklenecek. Bir de bunun üzerine 3600 ek gösterge zammı gelecek. Böylece hem emekli ikramiyeleri hem emekli maaşları bugünkünden daha fazla olacak.