Takvim nasıl işleyecek? Sınav bitti artık sıra tercihte

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ALTERNATİF 1: SONUÇLAR HIZLI AÇIKLANACAK

* 5 Haziran’da yapılan sınavın sonucu 22 Haziran’da açıklanabilir. Bu önceki yıllardan daha hızlı bir sınav değerlendirme işlemini gerektiriyor.

* Tercihlerin alınmasına ise 27 Haziran Pazartesi günü başlanıyor ve arife öncesi 7 Temmuz’da tercih süreci tamamlanıyor. Normalde 12 gün süren tercihler bu alternatifte 11 günde tamamlanıyor.

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* Araya bayram tatilinin de girmesiyle 1’inci yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihinin önceki teamüllere göre bir süre daha uzaması gerekiyor. Bu kapsamda 1’inci yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanıyor ve aynı gün 1’inci nakil tercihlerinin başvurularının alınmasına başlanıyor.

* 1’inci nakil başvuruları 29 Temmuz Cuma günü tamamlanıyor ve sonuçları 1 Ağustos Pazartesi ilan ediliyor, aynı anda 2’nci nakil başvuruları alınmaya başlanıyor. Bu başvurular da o haftanın sonu olan 5 Ağustos’ta tamamlanıyor.





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* 2’nci nakil başvurularının sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde ilan ediliyor ve o tarihe kadar yerleştirmesi yapılamayan tüm adayların nakil komisyonlarına başvuru haftası başlıyor. 8 Ağustos’ta başlayan nakil komisyonu başvuruları 12 Ağustos tarihinde noktalanıyor ve nihai yerleştirme süreci 19 Ağustos’ta sona eriyor.

* 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen parasız yatılılık başvurusu sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanıyor.

YORUM: “İlk alternatifte takvim daha çok sonuçların açıklanmasında ve tercih sürecinin hemen bayram öncesine gelmesinde sıkışıyor. Nakiller ve yerleştirme takviminin gayet rahat işlediği ve önceki yıllara oranla eğitime başlamadan iki hafta önce tüm işlemlerin tamamlandığı gözleniyor.”

ALTERNATİF 2: GEÇEN YILA BENZEYECEK

* 5 Haziran’daki sınavın 29 Haziran’da sonuçlanması öngörülüyor. Bu alternatifte sonucun açıklanma süreci bir önceki yılla benzerlik gösteriyor. Geçen yıl da olduğu gibi sonuçlar 24 günde ilan edilmiş olacak.

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* Bu alternatife göre tercihlerin alınmasına bayramdan sonraki ilk pazartesi olan 18 Temmuz’da başlanıyor ve 29 Temmuz Cuma günü tercihler noktalanıyor. Bu alternatifte tercihler için yine 12 gün ayrılmış.

* 1’inci yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihinin önceki uygulamalara uygun olduğu görülüyor. 10 günlük bir değerlendirme süresi sonrası 8 Ağustos Pazartesi 1’inci yerleştirme sonuçları açıklanıyor ve aynı gün 1’inci nakil tercihlerinin başvurularının alınmasına başlanıyor.

* 1’inci nakil başvuruları 12 Ağustos Cuma günü tamamlanıyor ve sonuçları 15 Ağustos Pazartesi ilan ediliyor, aynı anda 2’nci nakil başvuruları alınmaya başlanıyor. Bu başvurular da o haftanın sonunda 19 Ağustos’ta tamamlanıyor.





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* 2’nci nakil başvurularının sonuçları ise 22 Ağustos Pazartesi ilan ediliyor ve o tarihe kadar yerleştirmesi yapılamayan tüm adayların nakil komisyonlarına başvuru haftası başlıyor. Başvuruları 26 Ağustos’ta noktalanıyor ve nihai yerleştirme süreci 29 Ağustos’ta sonuçlanıyor.

* 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen parasız yatılılık başvurusu sonuçlarının ise en geç 8 Eylül’de noktalanması gerekiyor.

YORUM: “İkinci alternatifin daha çok nakiller, son yerleştirme ve parasız yatılı yerleştirmeleri bölgesinde sıkıştığı görülüyor. Sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih günleri için yeterince zaman olduğu görülüyor. Nakiller ve yerleştirme takvimi son dakikaya yetiştiği için eğitime başlamaya 3 gün kala tüm işlemler tamamlanıyor ki bu alternatifin en zayıf noktası burası.”

ALTERNATİF 3: TERCİH GÜNLERİ BAYRAMI KAPSIYOR

* Sonuç takvimi açısından birinci alternatifle hemen hemen aynı. Ancak tercih günlerinin 4-20 Temmuz arasına alınması bayram öncesi ve sonrasına denk geliyor. Bu durum da tercihlerin tek bir zamanda yapılmasını engelliyor.

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* Resmi bayram tatilinin kaç gün olacağının belirsizliği ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de bu takvime isabet etmesi üçüncü alternatif olasılığını zayıflatıyor. Hem tercih hem nakil süreci sıkıntılar içeriyor.

YORUM: “Okulların açılması öncesi sıkışıklık yaşamamak için 1’inci alternatifin en olası takvim olduğu görülüyor. Son haftanın sıkışması aşılırsa 2’nci alternatif de kullanılabilir bir alternatif olarak düşünülebilir.

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15 TERCİH HAKKI VAR

* Salim Ünsal-Eğitim uzmanı: Adayların sınavla öğrenci alan okullar için 10, adrese dayalı olarak 5 tercih hakkı var. Henüz sonuç açıklanmadan bir puan tahmini yapılabilir ama yüzdelik dilim tahmini yapmak mümkün değil. Bu yıl yüzdelik dilimler biraz daha düşebilir. Dolayısıyla bu bir aylık zaman dilimi içinde adaylar hangi okulu yazmak istediklerini belirleyip, okulla ilgili bilgi alabilirler.

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30 HAZİRAN’A KADAR TATİLE GİDİP GELİN

* Hatice Yılmaz-Oğuzkaan Koleji Bölüm Başkanları ve Eğitim Koordinatörü: Tatile gidecekler 30 Haziran’a kadar gitsin. Ancak herkes bu tarihte tercih yapmak üzere hazırlıklarını tamamlasın. 30 Haziran’a kadar okulların geçen seneki yüzdelik dilimine bakarak tahminler yapılabilir. Sonra Bakanlığın Tercih Robotu ile bütün olasılıkları görecekler zaten. Ancak unutmamak gerekiyor ki özel okula kayıt yaptıktan sonra Anadolu lisesi tercihi yapılmıyor.

BAŞARI DOĞRU TERCİHLE GELİR

* Tuğçe Kılıç-Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı: Çocuklarının ilgi alanları nelerdir ve nerede mutlu olurlar konularını iyi gözlemlemeliler. Genelde en yüksek puanlı okul neresiyse orası tercih ediliyor. Çocuk sözelci olmasına rağmen fen lisesine kaydedilebiliyor. Doğru tercihle, başarı gelir. Çocukları inceledikten sonra tercih yapmalı.