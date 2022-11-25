NATO’yla ‘altın günler’

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NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, 18 Kasım’da İspanya’da gerçekleştirilen toplantıyı Hürriyet’e şöyle anlattı:

“NATO PA’da bugüne kadar yaşadığımız süreçlere bakıldığında heyet olarak oldukça ilgi gören, çok daha özenli dilin kullanıldığı bir süreci görüyoruz. Genel Kurul’da en fazla gündeme getirilen konulardan biri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri oldu. Akabinde de İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak soruları geldi. Bizden bilgi almak istediler. Parlamento bu konuda ne düşünüyor? Türk heyeti olarak Finlandiya ve İsveç’le yapılan 3’lü anlaşma çerçevesinde beklentilerimizin olduğunu ve bu konuda somut bir mekanizmanının oluştuğunu ve toplantıların devam ettiğini ifade ettik. Halen atılması gereken adımlar olduğunu ifade ettik.

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STOLTENBERG’DEN CEVAP

Soru-cevap kısmına geldiğimizde Yunanistan başta olmak üzere bir takım ülkeler kendi sınırlarını aşarak bir anlamda Türkiye’yi baskılayacak, ‘Türkiye bu süreci bloke ediyor’ dedi. NATO Genel Sekreteri de konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadelesinde haklı olduğunu, bu süreçte bir anlaşmanın olduğunu ve gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye karşı samimi olduğunu düşünüyorum. Terörle mücadelemizi net bir şekilde anlıyor, kavrıyor.

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ÖNERGELERİ DEĞİŞTİ

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinin hızlandırılmasıyla ilgili Genel Kurul’da bir önerge verildi. Üyeliğin Türkiye’de seçimler olmadan önce onaylanması gerektiğine yönelik bir maddeyi deklarasyona koymak istediler. Biz karşı çıkınca önergelerini geri çekmek zorunda kaldılar. Önergelerini, ‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya en kısa sürede üye olmasını temenni ediyoruz’ şeklinde değiştirdiler.”

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PENÇE KILIÇ GÜNDEME GELMEDİ

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Çonkar Pençe-Kılıç operasyonu için, “Daha önce genel kurullar olduğu zaman Afrin, Zeytin Dalı harekâtları yapılmıştı. Oralarda inanılmaz bir baskı altında kalmıştık. Şimdi hiç ses çıkmadı. Bu konuyla ilgili bir soru gelmedi. Değişik bir ortam oldu. NATO’da altın günlerimizi yaşıyoruz. Daha önce bize selam vermeyenlerden ‘Biz de ülkemizde PKK ile mücadele ediyoruz, fırsat vermiyoruz’ gibi şaşırtıcı şeyler söyleyenler oldu” dedi.

AVRUPA’DA BİR İLK

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’nin beklentilerine dair şöyle konuştu: “İsveç terörle mücadele konusunda yasa değişikliklerini yaptı. Fakat asıl konu iadelerin yapılması. İade kararının çok kolay alınmadığını ancak ‘deport edebilecekleri’ tarzında konuştuklarını biliyorum. Henüz istediğimiz netice alınmış değil. Avrupa, terörle iltisaklı derneklere üyeliği suç olarak nitelemiyor. Ancak eyleme geçerse yargılayabiliyorlar. İsveç’in bu konuda yasa değişikliğine gitme durumu oldu. Finlandiya’da da benzer bir süreç var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman İsveç ve Finladiya’nın attığı adımların Avrupa’da ilk olduğunu söyledi.”

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ÇAKIRÖZER ÇAĞRI YAPTI

MADRİD’deki toplantıya NatoPA Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı olarak katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de parlamenterlere “teröre karşı ortak mücadele” çağrısı yaptı. Çakırözer, “Nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı ortak gücümüzü ve dayanışmamızı ortaya koyma çağrısında bulunuyorum” dedi.