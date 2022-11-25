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İşte Mısır’la yol haritası

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Sisi
İşte Mısır’la yol haritası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi arasındaki kısacık tokalaşma iki ülke arasında dev bir bariyerin aşılmasını sağladı. Artık temaslar daha yoğun ve hızlı olacak.

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Hürriyet o kısa tokalaşmanın ardından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için izlenecek yol haritasının ayrıntılarına ulaştı:

* İki liderin tokalaşması ile bariyer aşıldı.

* Ayaküstü yapılan sohbette, iki lider ilişkileri kalıcı olarak geliştirme niyetini dile getirdi.

* Bundan sonraki ilk adım Dışişleri Bakanları arasında resmi bir görüşme yapılması olacak.

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri daha önce bazı uluslararası toplantıların marjında ikili görüşmeler yaptı. Ancak hiçbiri resmi görüşme değildi. Şimdi iki bakan arasında heyetler ile birlikte resmi bir görüşme yapılması bekleniyor.

* Bu adımın arkasından karşılıklı büyükelçilerin atanmasına geçilecek. İki ülke şu an karşılıklı başkentlerde maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

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* Atanan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine hitaben yazılmış güven mektubunu Cumhurbaşkanı Sisi’ye takdim edecek. Bu adımla birlikte tam normalleşmeye geçilmiş olacak.

* İki ülke arasında ticaretin artırılması ise diğer hedef. Kaynaklar Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi gerilimden iki ülke arasındaki ticaretin etkilenmediğini söylüyor. Bu ticaret hacmi tam normalleşmeyle birlikte daha da artacak.

* Türkiye’nin en büyük markalarından Arçelik, Mısır’da önemli bir yatırıma hazırlanıyor. Türk yatırımlarının ekonomik kriz içindeki Mısır’da 60 bin kişiye istihdam yarattığı belirtiliyor.

* İki ülke tam normalleşmeyle birlikte daha önce üzerinde ayrıntılı çalışma yapılan, enerji anlaşmasını da imzalamak niyetinde. Yetkililer deniz yetki alanları anlaşması imzalanması durumunda, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz kozunun zayıflayacağına dikkati çekiyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Sisi

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