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TIktok fenomeni Sarıgül

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sarıgül#Tiktok#Instagram
TIktok fenomeni Sarıgül
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

“Televizyonlara çıkıyorum, iniyorum. Sokağa çıktığımda kimse ilgilenmiyor. Instagram’a baktım, hiç etkili değil. Twitter’daki bir kitleyi de etkilemek hiç mümkün değil. Genç bir arkadaşımız ‘Başkanım Tiktok var’ dedi.” İşte Tiktok fenomeni Sarıgül’ün hikâyesi...

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Tiktok videoları gündemden düşmeyen Mustafa Sarıgül, “Siyasetin ve propagandanın dilini değiştirdik. Başlarda yakın çevrem ve torunlarım bile eleştirmişti. Şimdi dudak bükenleri yarın video çekerken görürseniz şaşırmayın” diyor. Sarıgül, takipçi sayısından da videolarının gördüğü ilgiden de çok memnun.

TIktok fenomeni Sarıgül

Mustafa Sarıgül, siyasette kitlelere ulaşmak için Tiktok’u kullanıyor. “Çorum’u il yapacağız” dediği videosunu hatırlatınca gülüyor ve” Ürettiğimiz bir içerik. Çorum’un da Çorlu’nun da ne olduğunu çok iyi biliyoruz” diyor.

BİR ŞEY YAPMALI

Mustafa Sarıgül ile kırmızı boya ile dağa taşa gelişigüzel yazılan sloganlardan videolarının milyonlara ulaştığı Tiktok mecrasına bu hızlı geçişini konuştuk.

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TIktok fenomeni Sarıgül

- Tiktok’a geçiş nasıl oldu?

Ben sokaktan geliyorum, sokağın nabzı benim için çok önemli. Sesimizi duyurmak için hangi mecrayı bulduysak onu kullanmak durumundayız. Televizyonlara çıkıyorum, iniyorum. Sokağa çıktığımda kimse fazla ilgilenmiyor. Bir şey yapmamız, mesajlarımızı geniş halk kitlelerine doğrudan ulaştırmamız gerekiyordu. Instagram’a baktım, hiç etkili değil.

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- Twitter?

O bizim için hiç etkili değil. Çünkü ne yaparsan yap orada belli bir kitle var, onları etkilemek mümkün değil. ‘Okumuş cahiller’ diyorum ben bunlara. Neyse, düşünüp taşınırken genç bir arkadaşımız ‘Başkanım Tiktok var’ dedi.

TIktok fenomeni Sarıgül

HİÇ DUYMAMIŞTIM

- O zamana kadar biliyor muydunuz?

Hiç duymamıştım bile. Öylece başladık yavaş yavaş çekmeye. ‘Ya başkanım, sen genel başkansın, ne Tiktok’u, böyle şey olur mu!’ diye büyük tepki var. Ama ben baktım ki seçmene birebir ulaşıyorum...

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‘Havayı koklayan adam’ ilk videoydu . Neşet Ertaş’ın bir türküsüydü. Çok ilgi gördü, çok izlendi. TOGG videomuz çok ses getirdi.

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- Sizin çocuklar da izliyor mu?

Benim çocuklar çok karşı çıktı. Hele torunlar... ‘Büyükbaba herkes bizimle dalga geçiyor, yorumlara bakmıyor musunuz?’ dediler. Ama şimdi de ‘Büyükbaba benim şu arkadaşım senle fotoğraf çektirmek istiyor’ diyorlar. Tiktok’ta 25 milyonluk bir kitle var. Kim bunlar? Öğrenci, işçi, köylü her kesimden gençler... Ağırlıklı olarak 35 yaş altı.

- 700 bine yakın takipçiniz var, iyi mi sizce?

9 ayda bu aşamaya geldik, son derece başarılı. Her şeyi organik yapıyoruz. Milyonlarca izleniyor ve beğeni alıyor videolarımız. Sadece sosyal medyada değilim. Çarşıda, pazarda, sokaktayım. Her yerdeyim yani.

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TIktok fenomeni Sarıgül

Sarıgül ve Hürriyet muhabiri Musa Kesler tavla eşliğinde keyifli bir röportaj yaptı.

BİRAZ NEJAT UYGUR BİRAZ KEMAL SUNAL

- Sarıgül “İlham veya örnek aldığınız kimse var mı” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Siyasetin kavgacı, agresif yanını öne çıkarmak istemedik. Biraz Nejat Uygur esintisi var, biraz Levent Kırca var, biraz KEMAL SUNAL var. Biz bunu yaparken ‘Öyle bir şey yapalım ki bir sanatçı da bir fenomen de bir vatandaş da bizden bir alıntı yapabilsin’ diye düşündük.”

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#Mustafa Sarıgül#Tiktok#Instagram

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