Nadir görülen mavi yengeç, Karadeniz'de üremeye başladı

Haberin Devamı

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, su altında çalışmalarda ana vatanı Atlantik Okyanusu olan ve Karadeniz'de nadir görülen mavi yengecin yumurtalarına rastladı. Bilim insanları, deniz suyu sıcaklığındaki değişkenlik nedeniyle bölgeye geldiği değerlendirilen ve ağları yırttıkları için balıkçıların da 'korkulu rüyası' olan mavi yengeçte, üreme tespit edince, incelemelerini genişletti. Yengeç türünün, deniz ekosistemi ve balık popülasyona etkilerinin yanında, yayılım alanları, hazırlanan araştırma projesiyle ortaya çıkarılacak.