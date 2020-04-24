Muş'ta iftar vakti saat kaçta? 2020 Muş İmsakiyesi: Muş sahur ve iftar vakitleri
Muş iftar saati ve 2020 imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Muş'ta oruçlarını açacak olan Müslümanlar bu bilgilere göre, Muş'ta iftara ne kadar kaldı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Muş iftar saati ve akşam ezanı bilgileri kapsamında Muş'ta yaşayan vatandaşlar iftar hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Muş'ta iftar vakti saat kaçta? İşte, Muş, imsakiye bilgilerine göre, iftar ve sahur saatleri.
Muş imsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri Ramazan'ın ilk gününde araştırılıyor. Muş iftar saat kaçta? sorusu, birlik ve beraberliğin arttığı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'da yanıtı araştırılıyor. İşte, Muş 2020 imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur vakitleri..
MUŞ'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet bilgisine göre Muş iftar vakti, 19:06 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur ise 03:46'da olacak.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:47
|05:18
|12:17
|16:03
|19:06
|20:31*
|2
|25.04.2020
|03:46
|05:17
|12:17
|16:03
|19:07
|20:32
|3
|26.04.2020
|03:44
|05:16
|12:17
|16:03
|19:08
|20:34
|4
|27.04.2020
|03:42
|05:14
|12:17
|16:03
|19:09
|20:35
|5
|28.04.2020
|03:41
|05:13
|12:17
|16:03
|19:10
|20:36
|6
|29.04.2020
|03:39
|05:12
|12:16
|16:04
|19:11
|20:38
|7
|30.04.2020
|03:37
|05:11
|12:16
|16:04
|19:12
|20:39
|8
|01.05.2020
|03:36
|05:09
|12:16
|16:04
|19:13
|20:40
|9
|02.05.2020
|03:34
|05:08
|12:16
|16:04
|19:14
|20:42
|10
|03.05.2020
|03:32
|05:07
|12:16
|16:04
|19:15
|20:43
|11
|04.05.2020
|03:31
|05:06
|12:16
|16:05
|19:16
|20:44
|12
|05.05.2020
|03:29
|05:05
|12:16
|16:05
|19:17
|20:46
|13
|06.05.2020
|03:28
|05:04
|12:16
|16:05
|19:18
|20:47
|14
|07.05.2020
|03:26
|05:03
|12:16
|16:05
|19:19
|20:48
|15
|08.05.2020
|03:25
|05:02
|12:16
|16:06
|19:20
|20:50
|16
|09.05.2020
|03:23
|05:01
|12:16
|16:06
|19:21
|20:51
|17
|10.05.2020
|03:22
|05:00
|12:15
|16:06
|19:21
|20:52
|18
|11.05.2020
|03:20
|04:59
|12:15
|16:06
|19:22
|20:54
|19
|12.05.2020
|03:19
|04:58
|12:15
|16:06
|19:23
|20:55
|20
|13.05.2020
|03:17
|04:57
|12:15
|16:07
|19:24
|20:56
|21
|14.05.2020
|03:16
|04:56
|12:15
|16:07
|19:25
|20:58
|22
|15.05.2020
|03:15
|04:55
|12:15
|16:07
|19:26
|20:59
|23
|16.05.2020
|03:13
|04:54
|12:15
|16:07
|19:27
|21:00
|24
|17.05.2020
|03:12
|04:53
|12:15
|16:07
|19:28
|21:02
|25
|18.05.2020
|03:11
|04:52
|12:16
|16:08
|19:29
|21:03
|26
|19.05.2020
|03:10
|04:52
|12:16
|16:08
|19:30
|21:04**
|27
|20.05.2020
|03:08
|04:51
|12:16
|16:08
|19:30
|21:06
|28
|21.05.2020
|03:07
|04:50
|12:16
|16:08
|19:31
|21:07
|29
|22.05.2020
|03:06
|04:49
|12:16
|16:09
|19:32
|21:08
|30
|23.05.2020
|03:05
|04:49
|12:16
|16:09
|19:33
|21:09***
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