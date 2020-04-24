Muş'ta iftar vakti saat kaçta? 2020 Muş İmsakiyesi: Muş sahur ve iftar vakitleri

Muş imsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri Ramazan'ın ilk gününde araştırılıyor. Muş iftar saat kaçta? sorusu, birlik ve beraberliğin arttığı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'da yanıtı araştırılıyor. İşte, Muş 2020 imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur vakitleri..

MUŞ'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet bilgisine göre Muş iftar vakti, 19:06 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur ise 03:46'da olacak.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.