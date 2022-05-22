Mükemmel bir göreve talibiz

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CUMHURİYET Halk Partisi’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitinge katılan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sahneye eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte çıkıp vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu, beyaz gömleğinin kollarını sıvadıktan sonra başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

HARAMİLERİN SALTANATI YIKILIYOR

“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Yaklaşık beş yıl önce Ankara’dan İstanbul’a milyonlarla birlikte yürümüş ve 9 Temmuz 2017’de bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Yürüyüşümüzün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin bu meydanlarında, sokaklarında, özgürce kucaklaşacağız.

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KORKUYLA SİNDİRMEK İSTİYORLAR

Birileri Türkiye’yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Bunların tek bir amacı var. Korku iklimini yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Yani sizi, bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar.

BİZİ ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN

İktidar değişti, ülke bolluk bereket geldi, ülkeye huzur geldi, ülkeye hak hukuk adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz bizi özgürce eleştireceksiniz. Memleketi bir uyuşturucu bataklığına çevirdiler. Biz kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz ve kazanacağız.

BUNLARIN TAMAMI YALAN

Biz kazanacağız, söz veriyorum. Ülkemiz ağır bir ekonomik buhranın içindedir. En değerlilerimizi, gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerimizin yüzde 70’i yurtdışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Yok efendim 2023, yok efendim 2071, yok efendim dış güçler, yok efendim Almanlar bizi kıskanıyor. Bunların tamamı yalan, yalan ve yalan.

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MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA

Diyorlar ki ama CHP’de geçmişte şöyle yaptı, böyle yaptı. Evet hatalar oldu. Biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz ama biz hatalarımızdan ders çıkartmasını bilen bir partiyiz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir görev talibiz.”

GEZİ AİLELERİ İLE BAŞLADI

ÊMİLLETİN Sesi mitingi Gezi Parkı’nda hayatını kaybedenleri ve Gezi Parkı davasında tutuklananların ailelerinin platforma çıkmasıyla başladı. Gezi Aileleri adına açıklamayı, dava kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Dilek Kahraman yaptı. Meriç Dilek Kahraman sık sık “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganlarıyla kesilen konuşmasında, “Burada toplanan güzel kalabalığı Gezi direnişinde aramızdan aldıkları canlarımızın aileleri ve şu an koğuşlarında büyük bir heyecanla izlediklerinden emin olduğumuz Gezi davası tutuklularının aileleri olarak selamlıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki; Gezi eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyen umududur. Gezi’nin tüm değerlerine, renklerine ve taleplerine sahip çıkarak söylemeye devam edeceğiz” dedi.

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‘TÜRKİYE ARTIK BU YÜKÜ TAŞIYAMIYOR’

“Türkiyeye gelen kaçakların, Afganların, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. Yol geçen hanına dönen bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. 8 milyon kişi plansız programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor.”

BEN NEYSEM OYUM

“İyi kalpli olmak, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Dostlarım, biz birlikte oluyoruz ve birlikte iktidar oluyoruz. Ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem oyum. Unutmayın iyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler yani bir yüzükle yola çıkanlar bugün milletin celladı haline geldi. Ahlaklı olmak zorundayız ve en önemlisi ahlaki değerlerimizi yüceltmek zorundayız.“

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KILIÇDAROĞLU ZANNETTİLER

CHP’nin Maltepe’de düzenlediği ‘Milletin Sesi’ mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel, “Herkes fotoğraf çektirmek istiyor” dedi.

NOTLAR

YERLİ VE YABANCI 350 GAZETECİ İZLEDİ

ÊÊ Alana, üzerinde Kılıçdaroğlu’nun dev bir fotoğrafının bulunduğu ve hiçbir CHP amblemi ve logosunun yer almadığı 120 metrelik sahne kuruldu.

- Mitingi izlemek için yerli ve yabancı 350 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Yabancı basın mensupları için İngilizce çeviri yapıldı.

- Engelli bireyler için de işaret dili tercümanı çeviri yaptı.

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- Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına giden yollar emniyet görevlilerince kapatıldı.

- Miting alanına vatandaşlar 12.30 itibari ile üst araması yapılarak alındı.

- Ellerinde bayraklarla alana gelen vatandaşlar, miting saatini çimlere oturarak ve uzanarak bekledi.

- Vatandaşlar sahneye davet edilerek sorunlarını anlattı.

- Kılıçdaroğlu kürsüdeki konuşmasını yalnız gerçekleştirdi.

- Protokol kurallarının uygulanmadığı mitingde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını halkın arasında takip etti.

- Tüm siyasi parti ve STK’ların da davet edildiği mitingde Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak kullanılmadı.

- Miting öncesi ve sonrasında herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması için 50 ambulans görev yaptı. 3 sağlık çadırı da mitinge katılan vatandaşlar için hizmet veredi.

- Özel güvenlik görevlileri ve parti görevlileri ile birlikte 5 bin polis alanda görev yaptı.