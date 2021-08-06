Müjde: Eyyam-ı bahur hafta sonu Türkiye’yi terk ediyor

Aslan, “Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye’de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye’yi hafta sonu terk etmesini ve sıcakların 4-5 derece düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul’da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi’nde de yağış olasılığı bulunuyor” dedi.



AMA YANGINLARA DİKKAT

Aslan, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle özellikle Akdeniz havzası genelinde orman yangınlarının artacağını aktararak, şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalara göre, 1 derecelik sıcaklık artışı, orman yangını riskini yüzde 30 oranında artırmakta. Türkiye, iklim ve orman bitki örtüsü açısından orman yangınlarına karşı hassas bölgelere sahip. Bunların başında Akdeniz ve Ege bölgeleri geliyor. Türkiye’de şu anda yaşanan yangınlar, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yaşandığı günlere denk geldi. Yüksek sıcaklık ve rüzgârın etkisi maalesef yangınların çok büyük alanlara yayılmasına neden oldu.”

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