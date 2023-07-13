×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muhammet Nur Kasadar cinayetinde korkunç detaylar! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Vahşeti itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Muhammet Nur Kasadar#Cinayet#Fidye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:34

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö., poliste verdiği ifadede işlediği kan donduran cinayeti tüm detayları ile anlattı. Katil zanlısı Hakan Ö.'nün, Muhammet Nur Kasadar'ı öldürdükten sonra aileden fidye istediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul'da 11 Temmuz'da polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. 

FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Muhammet Nur Kasadar cinayetinde korkunç detaylar Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Vahşeti itiraf etti

 

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada Muhammet Nur Kasadar'ın derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu. 

İlgili Haberİstanbulda kan donduran cinayetİstanbul'da kan donduran cinayet! Haberi görüntüle

ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA FİDYE İSTEMİŞ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan zanlı Hakan Ö.'nün "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Muhammet Nur Kasadar cinayetinde korkunç detaylar Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Vahşeti itiraf etti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi.

Haberin Devamı

fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi.

Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammet Nur Kasadar cinayetinde korkunç detaylar Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Vahşeti itiraf etti

Muhammet Nur Kasadar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammet Nur Kasadar#Cinayet#Fidye

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması