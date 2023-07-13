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İstanbul'da kan donduran cinayet! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü

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#Mustafa Kasadar#Nuh Kasadar#Bayrampaşa
İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın geçen salı ortadan kaybolan 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın cesedi, parçalanmış halde Bayrampaşa’daki bir dairede derin dondurucuda bulundu. Katil Hakan Ö. “Boğarak öldürdüm, cesedi parçalayıp kokmaması için derin dondurucuya koydum” diye itirafta bulundu.

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İstanbul’da geçen salı Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar ortadan kaybolunca polise başvurdu. Gencin fidye amaçlı kaçırılmış olabileceği değerlendirmesi üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği devraldı. Teknikve kamera incelemesi başlatan ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü ardından cesedi parçalayarak kokmaması için derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Polis, Hakan Ö.’nün Bayrampaşa Edirne Asfaltı üzerindeki4 katlı binanın 3. katındaki dairesini bastı. Ekipler, Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucuda buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp’a götürüldü.

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İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü

‘BABASININ BORCU VARDI’

Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, “Geçen pazartesi yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum” dedi.

İzmir’de de geçen haziranda 4 Türkmen uyruklu kişinin parçalanmış haldeki cesekleri derin dondurucuda bulunmuştu.

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#Mustafa Kasadar#Nuh Kasadar#Bayrampaşa

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