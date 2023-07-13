İstanbul'da kan donduran cinayet! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü

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İstanbul’da geçen salı Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar ortadan kaybolunca polise başvurdu. Gencin fidye amaçlı kaçırılmış olabileceği değerlendirmesi üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği devraldı. Teknikve kamera incelemesi başlatan ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü ardından cesedi parçalayarak kokmaması için derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Polis, Hakan Ö.’nün Bayrampaşa Edirne Asfaltı üzerindeki4 katlı binanın 3. katındaki dairesini bastı. Ekipler, Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucuda buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp’a götürüldü.

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‘BABASININ BORCU VARDI’

Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, “Geçen pazartesi yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum” dedi.

İzmir’de de geçen haziranda 4 Türkmen uyruklu kişinin parçalanmış haldeki cesekleri derin dondurucuda bulunmuştu.