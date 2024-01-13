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MSB duyurdu... Irak ve Suriye Kuziye'ne operasyon: 29 hedef imha edildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Türk Silahlı Kuvvetleri
MSB duyurdu... Irak ve Suriye Kuziyene operasyon: 29 hedef imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 01:57

Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatına yapıldığını açıklayarak MSB "İcra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" ifadelerini kullanarak görüntüler paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatına yapıldığını duyurdu.

MSB duyurdu... Irak ve Suriye Kuziyene operasyon: 29 hedef imha edildi

"29 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" ifadelerini kullandı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Türk Silahlı Kuvvetleri

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