×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Asker#Pençe-Kilit Harekâtı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 22:15

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şehit olan ve yaralan askerle ilgili sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada "Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan ve yaralan askerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı uyardı. 

Gözden KaçmasınSon dakika haberi... Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, sekiz asker yaralıSon dakika haberi... Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, sekiz asker yaralıHaberi görüntüle

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Asker#Pençe-Kilit Harekâtı

BAKMADAN GEÇME!