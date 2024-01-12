Son dakika haberi... Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, sekiz asker yaralı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

CNN TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ CANOVA: SIZMA GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞMİŞ

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında "22 Aralık’ta da 12 şehit vermiştik. Metina bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Yine kötü hava şartlarından bahsediliyor. Sızma girişimi gerçekleşmiş. Mağaralar ve yakın yerlerde yerleşim bölgeleri de var, buralardan sızmalar olabiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre el bombaları atılıyor. Ardından Türk askeri harekete geçiyor ve etkisiz hale getiriliyorlar. 12 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon hala sürüyor" bilgisini paylaştı.