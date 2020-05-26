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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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