Mossad'ın şeytan üçgenine 'MİT' darbesi! Hayalet hücre böyle çökertildi

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MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan sonra yeni bir operasyona daha imza attı. Türkiye'de yaşayan yabancı kişileri teknik takibe alan özel eğitimli 7 casus daha kıskıvrak yakalandı. Film senaryolarını aratmayan operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında anlattı...

"Mossad'a bağlı 9 İsrailli istihbaratçıya bağlı olarak çalışan, üst hayalet hücre, bunlar hayalet hücrelerin en üst halkası. Bunlar 5 ayrı özel eğitimle, Türkiye'de başlıyor daha sonra yurt dışına gönderiyorlar, Endonezya'ya gönderiyorlar, başka ülkelere gidiyorlar. Mossad'ın yurt dışındaki özel eğitim kamplarında eğitim almış hayalet hücre. Bunların Türkiye'de bulunan yabancı kişileri takip ettikleri ve bilgileri yurt dışındaki Mossad'ın o hücrelerine ulaştırdıkları tespit edildi.

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YABANCI KİŞİLERİ TAKİP EDİP BİLGİ AKTARIYORLARDI

MİT'in istihbarata karşı koyma timleri, saha ajanları var ve bunlar Türkiye ve Türkiye dışında 10 ayrı ekip. Onların yaptığı yoğun çalışmada MOSSAD'ın bu hayalet hücresi tespit ediliyor. Türkiye'de faaliyet yürüttükleri belirleniyor. Daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri film gibi operasyonla 7 ismi gözaltına aldı. Adım adım takip edildi ve sonunda gözaltına alındı. Hepsi de suçlarını itiraf etti.

Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor. Onlar da takip ediliyor. Şöyle bir baktığımız da böyle faaliyetleri Hollywood'daki film senaryolarında görürüz. Casuslar, casusları takip edenler, ajanlar, saha ajanları... İstihbarat savaşları aslında. Bu zamana kadar çok da alışık olduğumuz manzaralar değil ama MİT son yıllarda kendisini o kadar geliştirdi ki şu anda belki de dünyanın zirvesine oynuyor, MOSSAD ve diğer istihbarat birimleri İran, Rusya... Ve diğer istihbarat birimleri artık Türkiye'ye elini kolunu sallayarak giremiyor. Türkiye'de ajanlık ve casusluk faaliyetlerini yürütemiyor.

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Bu kişiler Türkiye'de yaşayan Ortadoğu kökenli yabancıları hedefe alıyordu. Onları takip ediyordu. Bunun için de teknolojik imkanlar kullanıyorlardı. GPS takip, fiziki takip yapıyorlardı. Sahte internet siteleri açıp hedefteki kişileri o sitelere girmelerini sağlayıp o kişilerin cep telefonlarına sızıyorlardı."